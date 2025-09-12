天皇・皇后両陛下と長女の愛子さまは、今日9月12日午前9時半すぎに皇居を出発し、羽田空港へ向かわれました。

このあと、特別機で大村市の長崎空港に到着される予定です。

両陛下の県内への訪問は、即位後初めて、愛子さまは初めての訪問です。

戦後80年の節目にあたり、9月12日と13日の2日間、長崎市を訪れ原爆で犠牲になった人々を慰霊されるほか、被爆者らと懇談されます。

「原爆落下中心地碑」のある爆心地公園では供花される予定となっていて、午後1時から午後4時頃まで立ち入りが規制されます。

長崎空港近くの沿道には、天皇ご一家を迎えようと多くの市民が集まっています。

（東彼杵町から）

「初めてのことだから自分の記念になる」

「会えるのにどきどきしている」

（大村市から）

「9時半（から待っている）。一度お会いしたいなと思って」

ご一家の訪問に伴い県内では交通規制が行われます。

大村市では、長崎空港から大村インターチェンジまでの区間で現在、規制が行われていて混雑も予想されています。

また、長崎市ではこのあと正午以降、大浦天主堂付近から平和公園付近にかけて断続的に規制が実施されます。

両陛下は14日には佐世保市で行われるながさきピース文化祭の開会式に出席される予定です。