NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式Xが12日更新され、俳優の浜野謙太（44）が浜辺ヒラメ（アンパンマン）役を演じることが分かった。

投稿では「新たな出演者発表」とし浜辺ヒラメ(アンパンマン) 役に浜野、マノ・ゴロー役に伊礼彼方、古川マモル(ヤルセ・ナカス) 役に西山潤、小宮ミカ(ミルカ)役に佐竹桃華が発表された。

15日からの第25週「怪傑アンパンマン」から出演。12日の第120回放送後の次週予告では同名ミュージカルの様子が描かれ、アンパンマンの被り物をした浜野がちらりと映っていた。

ネット上では「ハマケン、キター！！」「被りもんしてるから気付かんかったけど浜野謙太さんかよおお」「予告でアンパンマン役どなたかと思えば、浜野さん」との声が上がった。

ミュージカル「怪傑アンパンマン」は、やなせ氏が57歳の1976年（昭和51年）に初上演。主演はタレントの海野かつを。やなせさん本人がモデルの漫画家、ヤルセ・ナカス役はアニメ「巨人の星」星飛雄馬や「機動戦士ガンダム」アムロ・レイの声で知られる声優・古谷徹が演じた。