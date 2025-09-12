益若つばさ、手作りのミャクミャク×サンリオクッキー披露「お店に並んでてもおかしくない」「クオリティ高い」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】タレントの益若つばさが11日、自身のInstagramを更新。手作りのクッキーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】益若つばさ、手作りミャクミャク×サンリオクッキー
益若は「息子の友達のママ友と作ったミャクミャク×サンリオクッキーが可愛すぎて食べるの勿体無い」とママ友との手作りクッキーを公開。ミャクミャクとサンリオキャラクターをモチーフにしたクッキーが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「クオリティ高い」「本当に食べるの勿体無い」「器用すぎる」「お店に並んでてもおかしくない」「作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】益若つばさ、手作りミャクミャク×サンリオクッキー
◆益若つばさ、手作りクッキー披露
益若は「息子の友達のママ友と作ったミャクミャク×サンリオクッキーが可愛すぎて食べるの勿体無い」とママ友との手作りクッキーを公開。ミャクミャクとサンリオキャラクターをモチーフにしたクッキーが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「クオリティ高い」「本当に食べるの勿体無い」「器用すぎる」「お店に並んでてもおかしくない」「作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】