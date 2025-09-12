12日の関東は朝から雲が多く、雨が降ったりやんだりのスッキリしない天気に。11日のように広範囲で雷雨になる可能性は低いものの、午後は北部を中心に雷雲が発達する可能性があり、注意が必要です。

■スッキリせず 午後は雨脚強まる所も

12日の関東は、湿った空気の影響で朝から雲が広がっています。正午現在、南部を中心に所々で雨が降っていますが、この後も降ったりやんだりのスッキリしない天気が続く見込みです。11日のように、雷雲が劇的に発達するようなことはない見込みですが、午後は北部を中心に雨雲が発達し、局地的に激しい雷雨となりそうです。今は降っていない所でも、急に雨が降り始める可能性がありますので、天気の急変に注意するとともに、低い土地の浸水や川の増水などにご注意ください。

■各地で厳しい残暑和らぐ

一方、曇りや雨で日中の気温は前日より大幅に低くなる見込みです。最高気温は、東京都心で前日より6℃低い28℃、さいたまで5℃低い27℃の予想で、1週間ぶりに30℃を下回りそうです。一時的に厳しい残暑は和らぎますが、前日との気温差が大きくなりますので、体調の変化には注意が必要です。