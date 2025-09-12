元テレビ朝日社員の玉川徹氏が12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。被害が続く「ロマンス詐欺」に関連し、恋愛についてのそもそも論を語った。

SNSなどで恋愛感情を抱かせ、関係を気付いた上で金品を詐取する「ロマンス詐欺」の被害が続いている状況を番組は特集。イケメン外国人社長や宇宙飛行士をかたった手口の被害を伝えた。

玉川氏は「詐欺って、冷静さを失わせるところがキモですよね。今までいろんな詐欺を見てきても」と、詐欺の手口の重要点を分析。その重要なポイントを踏まえた上で「恋愛って、そもそもが冷静じゃないんですよ。酔っ払っている状態だから」と、恋愛論にも言及しながら解説した。

玉川氏は「だから、これ別に、会ってもいないのにとか思うけども、ありますよ」と、誰もが騙されてしまう危うさを指摘。「僕だって、リアルだったらそれに近い経験あるもん。あとで考えたら騙されたのかなと思わないでもないけども。そのとき、恋愛の状態だったら、ちょっと親が病気でとかね、ちょっとお金足りなくてとかね」として、注意を呼びかけた。