「しあわせな結婚」最終話、ネルラ（松たか子）のラスト一言に注目集まる「意味深」「グッときた」
【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の阿部サダヲが主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）の最終話が、11日に放送された。ラストシーンの一言に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松たか子）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
15年前、ネルラの元婚約者・布施（玉置玲央）が階段から転落し死亡した事件の真犯人が、ネルラの弟・レオ（板垣李光人）だと判明。幸太郎（阿部）は警察に真実を話に行ったが、ネルラは自身の“しあわせ”とは異なると話し、2人は離婚した。
その後、美術館の絵の修復の仕事を始めたネルラだが、ある日突然姿を消してしまう。幸太郎は刑事の黒川（杉野遥亮）の手も借り、ネルラの居場所を辿っていくと、実は布施の作品をネルラが描いていたことがわかった。
布施を殺し、家族をバラバラにした元凶は自身であると感じたネルラは、布施の作品を破壊しようと絵の保管場所へ。そこに幸太郎が現れ、「ナヨナヨしたネルラはネルラじゃない」「過ぎたことは過ぎたこと。今を大切に、力強く生きればいい。君は“股関節の女”だろ！」と伝え、「もう一回結婚しよう。離婚したくなったらまた、離婚すればいい。また追いかけて、結婚しようって言うから」とプロポーズ。ネルラは「幸太郎さんが粘り強くてよかった」と微笑み、2人は抱き合った。
こうして再び結婚生活を始めた幸太郎とネルラ。大胆な姿勢で眠るネルラは寝言で「Quando moriremo, saremo insieme」とポツリとつぶやく。幸太郎の「今夜も妻は、果てしなく不思議だ」というモノローグとともに、ドラマは幕を下ろした。
ネルラがラストに放った「Quando moriremo, saremo insieme」とは、イタリア語で「死ぬときは一緒」という意味。これに視聴者からは「なんて言ったの？」「寝言がイタリア語ってすごすぎる」「2人の夫婦生活が戻ってきて嬉しい」「なんかちょっと意味深？」「ネルラらしい（笑）」「グッときた」など、さまざまな声が寄せられている。（modelpress編集部）
