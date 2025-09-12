【「ソニックレーシング クロスワールド」オリジナルグッズ】 9月27日より発売予定

セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam、Epic Games Store)用「ソニックレーシング クロスワールド」（9月25日発売予定）のオリジナルグッズを、9月27日よりドン・キホーテの対象店舗にて発売する。

オリジナルグッズには、「ソニックレーシング クロスワールド」のキービジュアルやキャラクターを使用したミニアクリルジオラマやクリアカードセットなどがラインナップする。

さらに、関連商品を購入すると、税込2,000円ごとに特典ミニカードがランダムで1枚もらえる。また、「ソニックレーシング クロスワールド」のゲーム内には、マシンをカスタマイズできる「ドン・キホーテ ステッカー」が登場する。

期間：9月27日（土）10時（24時間営業の店舗含む）～なくなり次第終了

※今後の社会情勢によっては、営業日・時間を変更する場合がございます。

□ドン・キホーテ対象店舗

・ミニアクリルジオラマ（全4種） 各1,925円

・クリアカードセット （全1種） 1,100円

・缶バッジセット （全1種） 1,100円

・イラストカードセット（全1種） 1,100円

・クリアファイルセット（全1種） 990円

・ポーチ （全1種） 1,980円

・Tシャツ （全1種） 2,750円

※お一人様各種1個まで （キャラクター違い、サイズ違いは別商品扱いです。）

※後日「MEDICOS ONLINE SHOP」にて通販を予定しております。

特典

期間中、ドン・キホーテ対象店舗にて「ソニックレーシング クロスワールド」関連商品を一会計につき税込2,000円購入ごとに、特典ミニカード（全4種）がランダムで1枚もらえる

※なくなり次第終了となります。

マシンをカスタマイズできる「ドン・キホーテ ステッカー」がゲーム内に登場

「ソニックレーシング クロスワールド」ゲーム内には、マシンをカスタマイズできるステッカー3種類が登場する。

（1）ソニック＆ドンペン

（2）驚安の殿堂ドン・キホーテ

（3）ドンペン

パッケージ版をドン・キホーテで購入するとコラボマグネットステッカーがもらえる！

ドン・キホーテにてパッケージ版「ソニックレーシング クロスワールド」を購入すると、ドンペンとソニックのコラボイラストを使用したマグネットステッカーが特典としてついてくる。

9月17日より体験版配信決定

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをいち早く楽しめるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぐことができる。

