&TEAM、韓国デビューに現地ファンからの反応爆発！「夢が現実に」グローバル挑戦に高まる期待

「長く夢見てきたことが、ついに現実となった」

10月28日に韓国で正式デビューする“HYBEグローバルグループ”&TEAMを巡り、韓国ファンの反応が熱を帯びている。ファンたちは「世界へ向かう&TEAMと、これからも一緒に走り続けたい」と声援を送っている。

&TEAMは9月3日に東京で開催されたデビュー3周年記念イベント「&TEAM 3rd Anniversary [緣 DAY]」で、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のリリースを発表し、K-POP本拠地でのデビューを宣言。この瞬間はYouTubeライブで生中継され、アーカイブ映像は9月11日時点で再生回数20万回を突破した。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

韓国デビューを目前に高まる期待

&TEAMはすでに日本で確かな成果を収めている。今年4月にリリースした3rdシングル『Go in Blind（月狼）』は累計出荷量100万枚を突破し、日本レコード協会からミリオン認定を受けた。さらに初のアジアツアーでは約10万人を動員し、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館での単独公演も全席完売。急成長ぶりを証明した。

日本での知名度とファンダムの規模は、韓国デビューへの期待を一層高めている。オリコンが発表した「K-POP・グローバルグループ調査」では、&TEAMは認知度37.5％で1位を記録。これまで日本国内でのテレビ出演は300回を超え、確固たる人気を築いてきた。

HYBE初の海外法人現地化グループとして、パン・シヒョク議長の全面的な支援を受け日本で誕生した&TEAMが、K-POPの本拠地でどんな成果を収めるのか注目される。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

今回の韓国デビューは、単なる日本活動の延長ではない。HYBEの「マルチホーム（Multi-home）」「マルチジャンル（Multi-genre）」戦略の下、急速に成長してきた&TEAMが、本格的にグローバル市場とつながる象徴的な一歩だ。韓国や日本をはじめとする音楽業界関係者は、この挑戦をHYBEのグローバル戦略の実効性を改めて証明する転換点と見ている。

HYBEは「HYBE 2.0」戦略を通じて、各国の文化や特性を反映した現地レーベルの運営や、多様なジャンル拡張による市場多角化を強調してきた。パン議長も「K-POPの成功方式を他のジャンルや地域にも移植し、音楽産業のパラダイムを変えなければならない」と語ったことがある。

ファンの熱い声援を受け、&TEAMは「韓国デビューを機に、もっと広い世界へ、もっと遠くまで&TEAMの魅力を届けたい。その歩みをLUNÉ（&TEAMファン）と一緒に歩んでいきたい」と語った。

所属事務所YX LABELSは「&TEAMは“狼のDNA”をベースにした明確なチームアイデンティティと、グローバルファンダムとの交流を通じて、K-POP本拠地で新たな可能性を示す準備を整えた」とコメントしている。

（記事提供＝OSEN）