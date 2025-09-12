念願のママ友とランチ！キッズスペースで価値観の差が爆発｜価値観の違いですか？【ママリ】
ピクニックを楽しく過ごしたはるかとりさ、今度は子連れ歓迎のカフェでランチをすることに。キッズスペースもあり、はしゃぐ子どもたち。お子様ランチも楽しみにしています。何を食べようかとメニュー表を開くりさ、するとその表情が曇り、「あれ」と呟きます。
©mochidosukoi
「高い」と渋っていたカフェに行く気になったりさ。はるかは、よろこんでお店を予約します。
子どもたちは、お子様ランチを楽しみにしているようです。店員さんがメニューを持ってきてくれました。
カフェには広いキッズスペースがあり、待っている間に子どもを遊ばせることができます。はるかとりさの娘たちも、さっそくキッズスペースにかけだしました。
はるかおすすめのカフェにやってきました！りさはお店に行くことを以前は高いからいやだと拒んでいましたが、果たして無事に楽しくランチできるのでしょうか。
価値観の違い、あなたは許せる？
近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。
りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。
友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。
『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）