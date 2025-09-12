「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」 出演者全員登場の撮りおろしキービジュアルを公開

次世代を担うミュージカルスターと共に、新しい年を迎えよう！

年の瀬の12月31日（水）に、東京・丸の内の東京国際フォーラム ホールAで、「カウントダウン ミュージカ ルコンサート 2025-2026」を開催する。開演は22時。

2023年末に行った「カウントダウン ミュージカルコンサート 2023-2024」に続き、2回目となる今回のコンサート。岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋比久知奈（50音順）ら、ミュージカル界をけん引する豪華キャストが出演する。そして、構成・演出には上田一豪、音楽監督は大貫祐一郎、振り付けは加藤敬二と、前回と同じクリエーター陣が再集結する。

コンサートでは、それぞれのキャストがこれまでに出演した作品から厳選したナンバーや、本公演だけのスペシャルコラボを披露する予定となっている。

このたび、出演者全員登場の、新たに撮り下ろした写真を使用したキービジュアルが公開された。各キャストの話題作が続々と発表、上演されているこの2025年を締めくくり、2026年へと胸を膨らませる。ビジュアルは、そんなワクワクした期待に応えるような、華やかな仕上がりとなっている。

チケットの一般発売は、11月1日（土）の10時から。チケット料金は、全席指定、税込み、S席1万5500円 A席1万2500円 B席9500円。

内容やチケット発売など詳細は、公式ホームページから。