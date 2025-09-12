【板橋区】超高齢化する高島平「33街区」の住民は無事に転居できるのか？区の担当者に直撃して返ってきた「意外な答え」

住民の高齢者率40%超の「超高齢タウン」が東京にある。それは板橋区高島平2•3丁目だ。言わずと知れたマンモス団地「高島平団地」がある街で、その「大家」にあたるのはUR都市機構で、建物の建て替えや若者の流入をねらい、板橋区と連携しながら再生事業を行なっていくという。一方、住み慣れた場所を追い出され、新設されるタワー型マンションなどへの転居を余儀なくされる住民の一部からは反対意見も上がっている。現代ビジネス〈【高島平団地】超高齢化シティに「タワマン建設」3538筆の反対署名も…地元住民に聞いた「リアルな温度感」」〉では住民の声を取り上げたが、合理性と住民感情の折り合いをどうつけていくのか、板橋区の担当者にも話を聞いてみた。

「亡くなってるから関係ないよね」

加えて、高島平3丁目自治会副理事長の吉成勝男氏は、懸念を抱く転居対象者に対して、区やURが充分な説明責任を果たしていない現状に憤る。

「私たちは再開発そのものに反対しているわけじゃないんですよ。もちろん地区計画の背景には、『少子高齢化に歯止めをかけたい』『新しく魅力ある街をつくりたい』という意図があることは重々承知しています。ですから、自治会としても、『絶対にタワマンを建てるな』と主張しているわけではないのです。

ただ、もう少し住民に対して、計画の概要をきちんと説明し、意見交換を重ねながら、納得のいく形で進めてほしい。板橋区は自治会との話し合いの場を設けると言い、URも住民アンケートを取っていると主張しますが、実際にどこまで我々の声を反映してくれるのかは不透明です。

それでいて、行政やURが掲げるのは『若い世代が住みやすい街づくり』の一点張りで、念頭にあるのは今後住む人たちのことばかりのように感じます。居住者に説明もなく、古い住宅を壊して高齢者を追い出し、若い世代を歓迎している風にしか映りません。私たちが求めているのは、子育て世帯だけでなく、高齢者にも配慮し、将来に続く持続可能な団地をつくってほしいということなのです。

いま声を上げている住民の中には、50年以上暮らしている高齢者も散見されます。そうした人たちや自治会の声を蔑ろにして、一体どうやって良い街づくりができるのでしょうか。行政は『50年後、100年後を見据えた再生事業だ』と言いますが、我々からしたら『なにバカなことを言っているんだ』と」

吉成氏の主張を聞くと、住民の大半が、地区計画に対して関心が薄いのも納得できる。いや正確に言えば、他人事なのではなく、そもそも概要を知らされていないがゆえ、実感が薄いのが本音といったところだろう。

「タワマンが建つと聞くけど、竣工はずっと先なんでしょ。周りの顔見知りとは『(完成する頃には)私たちは亡くなっているから関係ないよね』ってよく話していますよ」

ーー高七小付近で話を聞いた高齢者が、そう皮肉を込めて話す姿が印象的だった。

板橋区の担当者も「何も言えません」

移転や経済的な負担に加え、地区計画の説明責任が果たされていないーー。

大きくこの2点で揺れる高島平の住民に対して、板橋区はどう対応するのか。高島平まちづくり推進課の担当者に話を聞いた。

ーー高島平で行われている再開発について、お話を伺いたいのですが。

「まずはじめに申し上げおきたいのですが、高島平団地の件に関しては、再開発という言葉を使われると誤解を生むのでやめて頂きたいです。

端的に説明すれば、今回の事案は単に、UR都市機構が管轄する賃貸住宅の建て替えです。そこに板橋区が協力して、旧第七小の敷地を活用するという話であり、いわゆる一般的な市街地再開発事業とはまったくの別物です。

派生して、タワマンという言葉も、語弊を生むと懸念しています。旧第七小に建設する住居は、あくまでも団地に住んでいた人が移り住むための賃貸です。確かに、高層であるため外見はタワマンですが、それは住み替えを希望する方を多く受け入れるため。団地の移転対象が1955戸あるので、高さを出して住居数を確保したいというのが事実です」

ーー移転対象が1955戸となれば、全員が移り住むのは現実的に考えて厳しいのでは。

「対象となる1955戸も、それぞれUR都市機構との契約状況が異なります。内訳の詳細は公表されていませんが、定期借家で契約している住民も一定数いるため、1955戸全員が移転するとは考えておりません。ただもちろん、契約期間中に移転を希望される方が、一人でも多く住居を確保できるように進めております」

ーー33街区の居住者からは、移転や建て替えに関して、説明が不充分という声もあがっている。

「もちろん移転対象者の方からしたら、詳細な移転場所や、引っ越しの時期、家賃補助などでご心配おかけしております。

ただ大前提として、UR都市機構が具体的な指針を示さなければ、板橋区としては何も言えないのです。繰り返しにはなりますが、今回はUR都市機構が管轄する賃貸の建て替えなので、大家が具体的な建築条件や設計などを公表しなければ、区としても何も知らないのが実情です」

「ハレーションが起こるのも覚悟の上」

ーー地区計画に対する、反対の声についてはどう受け止めているのか。

「もちろん自治会からの反対の声は届いていますし、ハレーションが起こるのも覚悟の上です。

高島平団地には50年以上居住されてきた方もたくさんいらっしゃるので、それだけ街に愛着があるのは理解しております。また当事者からすれば、『自分たちが住む期間に建て替えが行われるのは迷惑』という考えは誰しも持っているはずです。

ただ一方で、高齢化率が45％近い現状を鑑みると、板橋区としては高島平の将来を考えなくてはいけない。高島平団地も老朽化が進んだことで、団地に住む二世、三世が街から出てしまっている。旧高七小に関しても、駅前の一等地なので有効活用していきたいと構想していました。

そうした中で、UR都市機構が建て替えに本腰を挙げたことで、板橋区としては最適なタイミングだと協定を結びました。UR都市機構と手を取り合って、段階的に地区計画を進めることができれば、住民にとっても負担が減るので最善だと考えたわけです。

後世により良い高島平を残していくことが、まちづくり推進課としての使命だと感じています」

高島平の街並みは変化していく、という一点のみが、担当者の取材から浮かび上がった。8月末からはUR都市機構が主導して、移転対象者に向けた説明会や個別相談が設けられている。参加者の話によれば、2029年からタワマンの建設工事が始まり、2031年を目処に対象者は移転を迫られる見通しだ。デッドラインまであと6年、これを長いと見るか短いと見るかはさておき、実質的な「再開発」は既定路線なのだろう。

自治会、行政、そして地域住民ーー。多方面からの声を拾って痛感したのは、たとえ同じ地域に住んでいても、各々が抱く街への想いは異なるということだ。

そうしたすれ違いを抱えた中でも、時間が経過すれば老朽化や高齢化は進み、いずれ新陳代謝を迫られる。高度経済成長期に発展した高島平団地にとって、その転換期に差し掛かっているのが今と言えるだろう。

表面的に見れば、高島平の問題は「新旧の世代交代」を発端に、住民と行政の対立構造に集約される。ただ内実は、様々な立場の人間による悲喜交々や利害関係が交錯し、一義的に誰かを責めることもできなければ、特定の人が肩身の狭い想いをする必要もない。そう俯瞰すると、長閑に流れる団地の風景さえも、どこか切なさを帯びて映る。

