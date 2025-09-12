出願者数が右肩上がり！人気の理由は“言語技術教育”「麗澤中学・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……麗澤中学・高等学校】
▼千葉県柏市にある、中高一貫の私立共学校
▼JR常磐線「南柏駅」から直通バスで約5分
▼全校生徒1206人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大54人・早慶上理42人・GMARCH132人など
▼図書館の蔵書数は約4万冊
▼給食制度を導入、学年ごとにメニューが異なる
▼広大な敷地に「ゴルフ場（全9ホール）」や「ラグビー場」を設置
▼卒業生にはプロゴルファーの西郷真央さん・吉田優利さんなど
▼国語とは別に設定されている「言語技術」の授業で分析的思考力を高める
▼3Dプリンタやドローン、ゲーミングPCなど設備が充実
【成長できる寮生活】
麗澤中高の敷地内にある学生寮。女子寮の寮長を務める高校3年女子生徒に密着。学校から寮へ帰った後も「掃除」「勉強」「夕礼」など大忙し。そんな寮生活の中、寮長には最近とある心配事が。
