「『自己肯定感』はあってないようなもの」2児の母・呉美保監督が「子育てワード」に思うこと

『そこのみにて光輝く』（2014年）、『きみはいい子』（2015年）で国内外から高い評価を得た呉美保監督と脚本家・高田亮の3度目のタッグ作品『ふつうの子ども』が9月5日より公開中だ。

どこにでもいるような子どもたちのひと夏の出来事を、ドキュメンタリーのようなリアルさで描き、「ふつうとは何か」を問いかける本作。劇中には子どもたちの親も登場し、描かれる親子関係から子育てへの向き合い方についても考えさせられる。

呉監督は2児の母であり、お子さんの1人は登場する子どもたちと同じ10歳だ。「今までにない日本の子ども映画」である本作に挑戦した理由について聞いた前編に続き、後編となる本記事では、本作の中で描かれる親子関係に込めた思い、映画作りと子育ての両立に対する本音について語ってもらった。

あらすじ

10歳の小学4年生・上田唯士（嶋田鉄太）が、環境問題に高い意識を持つクラスメイト・三宅心愛（瑠璃）に恋をし、彼女に近づくため"環境活動"を始めるが、そこにクラスのちょっぴり問題児・橋本陽斗（味元耀大）も加わり、3人の活動は思わぬ方向へ発展していく--。

「この親にしてこの子あり」ではない面白さ

--本作で描かれる子どもたちもさることながら、親の姿もまたリアルですね。主人公・唯士と、唯士が憧れる環境問題に強い関心を持っている女の子・心愛、ヤンチャな問題児・陽斗の親が学校に呼ばれて一堂に会する場面では、「この親にしてこの子あり」を覆す意外性もあって、子を持つ親として実際にそういうことってあるなと思ったり、親同士のやりとりもハラハラするほど生々しくて……（苦笑）。

呉美保監督（以下、呉）：私自身、息子が2人いますが、上の子が小学生になると子どもだけで遊ぶから、家に友達が来てもどんなお母さんかお父さんかって分からないんですよ。すごくきっちりと育てられているのかなとか、いろいろ想像するけれど、実際に会うと、めちゃくちゃ激しいヤンチャな子のお母さんがものすごくひっそりしていたときの衝撃があったり、逆におとなしいと思ったお母さんが喋りっぱなしの人だったり（笑）。

そこは、脚本の高田亮さんも子育て中なので、共に盛り上がったポイントですが、実際に子育てする中で味わう醍醐味なんですよね。親子の姿って、客観的に見ると答え合わせのようで、答えが合うところ・合わないところの面白さがあるんですけど、それは自分自身にも返ってくるんですよね。

「自己肯定感」も「ふつう」もあってないようなもの

--劇中で、子育て本を読む唯士の母・恵子（蒼井優）に夫（少路勇介）が、「自己肯定感って、あってないようなもんだと思うんだよね」と言う場面があります。現代の子育ての1つのキーワードにもなっている「自己肯定感」について、呉監督はどう思いますか。

呉：そういう子育てワードみたいなものに縛られたり、窮屈な思いをしたりしている親御さんはたくさんいらっしゃると思うんです。子どもを産んだから立派な親になれるわけでもなく、みんな変わらないよねって思いますし。

実は「自己肯定感を潰さない」とか「褒めて伸ばすといい子に育つ」とか、そういうタイトルの本を高田さんと一緒に調べたんです。設定では、恵子はそういう子育て本を図書館でも借りてくるし、Amazonでも買うんだけど、全部完読できたことがないという人で。

あのセリフには、「『ふつう』って、あってないようなもんだよね」っていう気持ちも込めているんです。ある種の概念みたいなものが「あってないようなもの」っていうところが、私の今回のメッセージでもあります。みんな違うし、それを「まあいいか」と思えたら、ちょっと楽になれるじゃないですか。

自分の子どもについて知らない部分は必ずある

--監督ご自身は、子育てでプレッシャーを感じることはありますか？

呉：「良いお母さんじゃなければ」みたいな呪縛は結構あって。子どもに対して感情的に「なんでこれやってないの？」とか言った後に、怒ってしまったなと反省したり、そういう葛藤は常にあります。

--監督にとって「良いお母さん」のイメージはどういう人なのでしょう。

呉：例えば私は声が低いんですが、よく公園の砂場などで「ねえ〇〇ちゃん、お友達が来たから遊ぼうねえ」などとずっと高い声で優しく話しかけているお母さんがいるんです。この人は家に帰ってもずっとこの声なのか、それとも地声になるのか、どっちだろうと思いつつ、そういう声になりたい憧れがすごくあるんですよ。

自分でもちょっとトーンを上げて子どもに話しかけたりしてみたけど、すぐ低くなってしまって（笑）。私の友達もだいたいみんな声が低いんです。類は友を呼ぶってあるんだな、と。

--（笑）。声の高いお母さんは、子育てに対してゆとりがありそうな感じがするのでしょうか。

呉：そうですね、ゆとりのある子育てに憧れます。

--私自身は、瀧内公美さん演じる心愛のお母さんの子どもへの詰め方を怖いと思って見ながら、「自分もこういうところあるな」とヒヤヒヤしました（苦笑）。

呉：まさに私もそうですね（笑）。私の友達や、この作品を見てくれたママたちも意外にみんな「私、瀧内さんだわ」って。もっと言うと私には唯士、心愛、陽斗の親３人の要素が全部あります。恵子のようなゆるいところもあるし、陽斗のお母さんみたいに、自分の息子の外での姿を全くわかっていない部分も絶対あると思うんです。でも、みんな「うちの子はこう」と思っている部分と、知らない部分がある。でも、それで良いと思うし、子どもは子どもで外の世界を作ればいいと思うんです。

「子どもに全集中しなくてもいい」先輩ママ友の言葉に救われた

--昨年の『ぼくが生きてる、ふたつの世界』が9年ぶりの映画撮影となりましたが、出産・育児を経ての映画復帰はいかがでしたか？

呉：日ごろは子どもと全身全霊で向き合っていますが、映画も全身全霊で向き合わなければいけないので、それを同時にやることが難しくて。一度子育てに専念してしまったら、映画の世界にまた戻ろうとはなかなか思えなかったんですね。

一昨年、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』を撮影して編集を終えたすぐあと、立て続けに『ふつうの子ども』を撮影したんですが、映画作りだけじゃなく、プロモーションなどで動かなければいけないこともいろいろ重なって。自分がやりたくて、好きでやっていることだから、そこは全力でやるんですが、これが続くとちょっとしんどいなと思う面も正直、あります。

実際、私がパソコン作業などをしている時に、当時4歳の息子がまとわりついてきて中断させられた時は、両立の難しさを改めて感じました。でも、あるとき先輩のママ友に、全集中で神経を子どもに向けるより、親がバタバタ仕事しながら、気持ちをいろいろ分散させて子育てするぐらいの関係性のほうがいいし、子どもは親が頑張っている姿を見ているから、自分への愛情が100％じゃないと感じるわけでもないと言ってもらえて、「ああ、良かった」と救われました。

--その言葉に救われる親は多いと思います。次回作のご予定などはあるのですか。

呉：今はノープランです。やりたいことはたくさんあるけれども、次に関してはもう少し時間を空けたいと思うんです。映画祭などで、ニューヨークに行かせてもらったり、台湾行きも決まっていたりするんですが、集中して頑張ってプロモーションをして、次はいったん落ち着いたところでまた考えたいと思っています。

『ふつうの子ども』は9月5日（金）テアトル新宿ほか全国公開

