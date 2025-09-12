子どもの看病で眠れなかった翌日、的外れすぎる義母の気遣いに「もう限界」｜アポなし義母はお断り【ママリ】

妊娠9か月、切迫早産で静かに過ごすなずな。しかし、敷地内同居の義母による過干渉に、心は休まる暇がありません。優しい夫に相談しても「悪気はないよ」と流され、孤独とストレスは募るばかり。義母のおせっかいは子どもが体調不良なときも続きます。『アポなし義母はお断り』をごらんください。

義母による頻繁な訪問とくだらない用件に、なずなのストレスは限界に…。娘の体調不良を訴えても義母の訪問は止まらず、妊娠中の体調不良にも寄り添う姿勢がありません。思いやりのない義母の態度に、なずなのモヤモヤは大きくなるばかりでした。

早朝から押しかける義母

敷地内同居の義母の訪問は朝早くから続く。いつもだいたい朝7時に始まって、ほぼ1時間おきに鳴り響く。



「なずなちゃん、お味噌汁の具材、余ってるから使って」

「ねぇ、優斗は今日は帰ってくるの？」

「ちなちゃん、昨日より大きくなったんじゃない？」



用件はいつもくだらないものばかり。 リビングの扉を閉めていても、子どもたちが見たいからと上がり込んでくることも多い。



「お義母さん、ちょっと今は困ります」

「あらあら、そんなに怒らなくてもいいじゃない？家族なんだし」

お節介すぎて迷惑

ある日、夜中に娘が嘔吐して、一晩中寝られなかった日があった。朝7時、いつものようにピンポンピンポンとインターホンが鳴り響く。 私は疲労困ぱいで、義母の相手をする気力もなかった。こんな日に限って、急な出張で夫は早朝に家を出てしまっている。



「なずなちゃん、おはよう！昨日、夜中に大きな声がしてたけど、大丈夫？」



私は義母に、昨夜娘が嘔吐して、一晩中看病していたことを伝えた。 そして、今も娘は体調がすぐれず休ませているから、今日は訪問を控えてほしいとお願いした。



「あら、そうなの。心配ねぇ」



義母はそう言い、珍しくリビングに入らずに帰っていった。私は、これで少しは静かになるだろうと期待した。 だが、その期待はすぐに裏切られた。１時間後、またインターホンが鳴った。娘がやっと落ち着いて寝てくれたので、私もようやく眠れそうだったのに…。



「なずなちゃん！お粥を作ってきたわ」

「お義母さん、わざわざありがとうございます。でも、もう大丈夫なので……」



私はそう言って、義母の差し出すお粥を丁重にお断りした。だが、義母は玄関に踏み込んで、無理やりお粥をリビングに置こうとする。

義母への嫌悪感が募る

「あら、いいじゃない。せっかく作ってきたんだから」



義母は、私がぐったりしている様子を見てこういった。



「なずなちゃんも妊娠中だし、こういうことがあると大変で気が滅入るのよね？でも、こんなの妊娠中の母親ならだれでもやってることよ。なずなちゃんだけじゃないんだから、そんな顔しないで明るくしてないとね！」



この言葉に、私は怒りや悲しみを通り越して、虚無感を感じた。 義母は、私の体調を心配しているのではなく、ただ自分のものさしで「頑張りが足りない」と思い込んでいるだけなのだ。



この一言で、私は完全に心を閉ざした。こういうことを話しても夫は「お母さんなりに心配してくれてる」と言うが、私はそうは思えない。私は、もう二度と義母に心を許すまいと心に誓った。

あらすじ：善意の押し付け

義母の「みんなやってることよ」という言葉は、なずなさんにとって決定的な一言でしたね。善意の押し付けが、いかに人を追い詰めるか。このシーンでは、優斗さんが味方になってくれないことにも、胸が締め付けられました。これから、なずなさんはどのように自分を守っていくのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）