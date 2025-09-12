1976年の発売以来、多くの人に愛されているインスタント焼きそば「日清焼そばU.F.O.」（以下「U.F.O.」。今SNS上ではそんなU.F.O.を模したピアスが大きな注目を集めている。



【写真】湯切りシーンをピアスで再現！

「さりげなく湯切るのがおしゃれ」と件のピアスを紹介したのは日清焼そばU.F.O.の公式Xアカウント（@nissin_u_f_o）。



ミニチュアサイズの焼きそばカップの湯切口から、ほとばしるお湯のようにお飛び出した幾本ものチェーン…なんともシュールなデザインだが、実際に女性が着用するとファッショナブルに見えてしまうのが不思議だ。



日清食品の宣伝担当者にお話を聞いた。



−−このピアスの製作経緯は？



担当者：「ミニチュアのU.F.O.をピアスにしたらお洒落に見えるんじゃないか」というちょっとした思い付きから企画がスタートしました。そこから試行錯誤を繰り返し、今回の投稿が完成しました。



一番こだわったのは、湯切り穴から出ているチェーンの色です。湯切りのお湯をイメージして水色や白にするのが普通ですが、「麺が飛び出ているように見せたほうが、より面白くなるはず」と考え、このデザインに決まりました。



−−販売されているのでしょうか？



担当者：現在のところ、販売の予定はございません。



−−投稿に大きな反響がありました。



担当者：皆さまに楽しんでいただけてうれしいです。ひとつひとつの投稿には、遊び心と「クスっと笑ってほしい」という気持ちを込めていますので、それが届いたのだと思うと、とても励みになります。これからも皆さまに楽しんでいただける投稿を目指していきますので、ぜひU.F.O.を食べながらご覧ください。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「これ、通常時は麺が中に入ってて、お辞儀したら麺が出てくるとかされたら、名刺交換の時に笑い死ぬかもしれない」

「湯切り口から麺を出して『ハラハラする女バージョン』を作りたい。」

「これは売ってるわけではないんですか？（ ; ; ）」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なお日清食品は9月15日に新商品「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」を発売する。麺が2玉 (180g) 入った爆盛サイズで、深みのあるしょうゆをベースにラードと香味油でコクとうまみを加えた“ぶっ濃い濃厚しょうゆダレ”が太ストレート麺に絡み、濃厚ながらも飽きのこない味わいが楽しめるとのこと。ご興味ある方はぜひお試しいただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）