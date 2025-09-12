この程度じゃ生ぬるいぜ！

大貴族号こと、わが先代マセラティ・クアトロポルテは、無事、真夏の箱根遠征を乗り切った。

【画像】大貴族号こと清水草一のマセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTはこんなクルマ！ 全109枚

若き日の池沢早人師先生は、ディノ246GTで何度も箱根に遠征し、そのうち半分は故障で帰って来られなかったというが、それに比べたら大貴族号は、給油口の開きが悪いくらいで、エアコンビンビン状態で楽勝の帰還であった。



よし行くぞ、男鹿半島！ 神村聖

私は急に強気になった。「この程度じゃ、ロマンとして生ぬるいぜ！」と。

実は私には、大貴族号の購入時点で、ひとつのプランがあった。それは、「コイツで男鹿半島まで往復する！」というものだ。もっと具体的には、秋田県の男鹿半島の北西端・入道崎まで走り、日本海に沈む夕日を眺めるのである。

なぜ男鹿半島の入道崎かと言えば、そこがロマンに満ち溢れた絶景ポイントだからだ。これまで3回くらい訪れているが、何度行っても本当に素晴らしい。そして、何度行っても本当に人がいない。まったくもって閑散としている。

こんな絶景ポイントなのに、なんで誰もいないの!? なんでみんな京都とか富士山とか、そんな人込みだらけの場所ばっかり行くの？ バカじゃないの!?

俺は3回も行ったのに！

その点、男鹿半島の入道崎はウルトラ素晴らしい。だいたい、人に男鹿半島と言っても「それどこだっけ？」と聞き返される。ましてや入道崎なんて誰も知らない。俺は3回も行ったのに！

世界でも指折りに信頼性の低いクルマで、ほとんど誰にも知られていない絶景ポイントまで走る。これ以上自動車ラスト・ロマンにふさわしい旅はないだろう。



弊社（編集プロダクション）スタッフである安ド二等兵。 フォッケウルフ

しかも、都内から秋田はそこそこ遠い。箱根に行く途中で故障しても、車両保険でローダー呼んで帰ってくりゃ楽勝だが、秋田となるとそうも行かない。

おそらく秋田県内には、先代マセラティ・クアトロポルテを修理できるガレージは、一軒もないだろう（あったらすみません）。

つまり、大貴族号での男鹿半島遠征は、宇宙旅行（弾道飛行系）のようなものである。うおおおお！ 考えただけで、ロマンで胸がいっぱいになる！

よし行くぞ、男鹿半島！

男鹿半島に行くとは決めたものの、ひとりじゃあまりにも心細い。ひとりぼっちの立ち往生はイヤ！ そこで、弊社（編集プロダクション）スタッフである安ド二等兵を同道させることにした。

安ド「大貴族号で秋田に行くんスか？ 日帰りですか？」

安ドはあまり気乗りしない様子だ。彼は『ベストカー』誌のバイト時代、岩手あたりまでしょっちゅう日帰り取材させられていたので、そういうスパルタ系のドライブ旅だと思ったらしい。

「一泊だよ」というと、「じゃ楽勝ですね！」と乗り気になった。もちろん、片道特攻になる可能性もあるわけだが。

事故渋滞にハマるなんて、地獄ロマンだ！

7月下旬のとある猛暑日。我々は男鹿半島に向けて出発した。

往路はまず新潟に出て、日本海沿岸をひたすら北上する。途中はロマン溢れる絶景ポイントだらけである。



7月下旬のとある猛暑日。男鹿半島に向けて出発！ 清水草一

安ド二等兵に運転を託し、関越道を北上していると、月夜野ICを過ぎたところで、『関越トンネル 事故通行止め』という表示が出た。

オレ「あれ？ いま事故通行止めって出てたよね？」

安ド「出てましたね」

オレ「ホントに？」

安ド「ホントですかね」

スマホで交通情報を確認すると、本当に通行止めになっている。ヤバイ！ このまま行くと、確実に通行止め渋滞にハマる！

関越トンネルが事故で通行止めになったら、いつ解除されるかわからない。日本坂トンネルや笹子トンネルの事故みたいに、長期通行止めになる可能性だってある。もしそうなったら、大貴族号はウルトラピンチ！ 世界で一番信頼性のないクルマで、猛暑の中、いつ動くとも知れない事故渋滞にハマるなんて、地獄ロマンだ！

オレ「安ド、次の水上で降りろ。んで1区間戻って、月夜野から国道17号で三国峠を越えよう」

安ド「わかりました」

水上で降りたのは我々だけ。周囲のクルマは皆、通行止めの関越トンネルに突進していく。なんという冒険野郎たちだ……。

国産車ならそれもよかろう。しかし大貴族号に、そんなイチかバチかの勝負はさせられない。安全策もまたロマンなのである。

編集部よりお知らせ：大貴族号を展示いたします！

9月28日（日）に山梨県甲州市で開催する『スーパーカー・コレクション2025』にて、『大貴族号』こと清水草一センセイのマセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTを展示します！ 当日は清水さんが参加されるトークショーなど、盛りだくさんです。

見学は自由（無料）となります。詳しくはトップページからリンクしている告知ページをご覧ください！



大貴族号ことマセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTと清水草一センセイ。 神村聖

