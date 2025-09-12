洗濯機を新しく注文したという、とある家族の団らん中のひと時がInstagramで2万いいねを集めて話題です。動画に出てくるのは、お父さんとすでに成人している長男さんと次男さん。賑やかで自然な家族の姿に、「その場にいて楽しみたかったなぁw」「なんて尊いご家族！！」と反響が寄せられました。



【動画】突如始まった親子でのじゃんけん大会が大盛り上がり！

ある日の夕方ごろ、リビングで一家団らんの時間を過ごす中、話題は最近買い替えた洗濯機の話に。すると、夜勤前の仮眠から起きた長男さんが提案したのは、洗濯機代の支払いを賭けた、まさかの『じゃんけん大会』…！突如始まった、親子の本気のじゃんけん大会を、すかさずお母さんが撮影しました。



「最初はグー！」と、立ち上がって身体を全力で振りかぶり、一番気合が入っているのはお父さん。ソファで寝転がって休んでいた長男さんは身体を起こし、次男さんもソファに腰を掛けたまま、腕を出してじゃんけんに参加します。



「じゃんけんぽんっ！」と3人が拳を出すと、『グー』を出したお父さんと次男さん。それに対して、『チョキ』を出したのはなんと、じゃんけんを提案した長男さん…！起こした身体は、ショックのあまり倒れこみ、またソファーへ……。



じゃんけんに勝ち、洗濯機の支払いを免れたお父さんと次男さんは、両手をあげて大喜び！飛び跳ねて喜ぶ次男さんをお父さんがジャンプで追いかけ、ふたり肩を組みうれしそうな姿が映ります。笑いが止まらず、喜びを隠せないお父さんと次男さん。そんなふたりをよそに、頭を抱えてソファに寝転びこむ長男さんなのでした。



動画を撮影していたお母さん（＠h_i_r_o_k_o4152）に話を聞きました。



ーー長男さん提案の『じゃんけん大会』に、ご家族の反応は？



「私たち親は、『じゃんけんで決めていいんですか！？』って感じてました（笑）！実は、前に倉庫を作ったのですが、その費用を長男が出すと言って払ってくれたんです。なので、今回の洗濯機は弟に払わせたくて、じゃんけんを提案してくれたようです」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「最初はストーリーに軽い気持ちで投稿したんです。すると私の会社の友達が面白くて何度も見ちゃうからリールに載せてみてって…。投稿すると、Instagramの通知がぴょんぴょん鳴るので、『なんなんっ！』て思いました（笑）



『動画の数字がすごいんやけど』と家族に言ったら『えーっ、バズったんじゃないか！？』って（笑）今でも届くメッセージに嬉しく思っていますし、まだまだ伸びている閲覧数にも驚いています」



ーーお母さんから見た、お父さんと息子さんたちは、どのような関係性でしょうか？



「とにかく仲が良いです！ふたりとも『父親父親〜』と、慕っています。父親が頼めば、何事もすんなり手伝いをしてくれます。兄弟の仲も、とにかく良いのですが（笑）。父親の影響で、子どもたちも野球をしていて、今でも父親が監督をしている野球チームに、3人で入っています。



ですので、まだまだ野球でも繋がっていますし、3人で盛り上がることが多いです。動画のように、父親も子どもと一緒に盛り上がります…！むしろ、一番盛り上がっているのかもしれません！こんないつも笑いが絶えない、にぎやかな日々を過ごしている我が家です（笑）」



当たり前のようで当たり前ではない、心温まる家族の姿に200件を超えるコメントが寄せられました。



「長男さん、 意気込みを表すかのように起き上がったのに、負けた瞬間がたまらなく面白くてリピートしちゃいました（笑）」

「こんな家族素敵です♡お父さんがもう子どもみたいww」

「うちも、息子たちが成人したら、こんなノリのいい家族を目指す！」

「うちもまだ0歳2歳ですが兄弟なんです！男の子2人かーって思っていたけど、こんな楽しい家族になりたい♡」

「幸福感が一気に爆上がりしました！！！」



Instagram（＠h_i_r_o_k_o4152）では、にぎやかなご家族を支えるお母さんの、たまにクスッと笑いを誘う、ほっこりする日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）