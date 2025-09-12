霜降り明星・粗品、過去に宮迫博之との“共演”を打診していた 提案を聞いたスタッフの一言に蛍原徹も爆笑
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が11日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。過去に番組のMCを務めていたタレントの宮迫博之との秘話を明かした。
【写真】お得意の“宮迫ポーズ”を決める宮迫博之
この日、番組のテーマは「粗品大好き芸人」。シモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空らとともにトークを展開した。
その中で、粗品のバラエティー番組での発言に端を発した宮迫との一連の“騒動”に触れながら、昨年7月にフジテレビの『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭！』で総合司会を務めた際、深夜の企画内で宮迫との共演を提案したことを告白した。
粗品は「フジテレビの人に宮迫さんどうですか？なんやったらそれに向けて、宮迫さんとやり合ってました。これを機に絶対バズるし、ぜひお願いしますって言った」と力説したというが、その話を聞いたフジテレビのスタッフからは「本当に無理です」と却下されたと暴露。この話に蛍原徹は「笑うしかないわ」と爆笑していた。
