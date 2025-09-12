「港区女子らしく」元AKB48・大島麻衣、“豪華なバースデーケーキ”で誕生日を報告「こんな規模感のバースデーは最後だろうな」
元AKB48のメンバーでタレントの大島麻衣が11日、自身のインスタグラムを更新。「港区女子らしくカウントダウンパーティーでお誕生日を迎えました」と切り出し、豪華な誕生日ケーキとともに、38歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「港区女子らしく」“豪華なバースデーケーキ”で誕生日を報告した大島麻衣
大島は「きっとこんな規模感のバースデーは最後だろうなと思うくらい、たくさんのお友達がお祝いに来てくれて幸せすぎました」と喜びを伝え、写真をアップ。大島の写真や愛犬ショットが飾られたカラフルなケーキが写し出され、華やかな誕生日パーティーの様子を伝えている。
「私的にお誕生日は 私をこの世に誕生させてくれた両親 いつも寄り添ってくれるお友達 ずっと関心を持ってくれるファンの皆さんに感謝をする日です みんなみんないつもありがとうーー おかげで楽しく幸せな人生を歩めています」と気持ちをつづり、「いつでも感謝の気持ちを忘れず、できるだけ笑顔で楽しく過ごしていきます!! レベルアップした大島麻衣をこれからもよろしくお願いしますっ」と元気にメッセージを伝えた。
この投稿にファンからは「まいまいお誕生日おめでとう」「ずっとずっと、大好きだよ」「AKB時代から応援しています」「今年も楽しい1年にしてね！」「ずーっと可愛くて美人で全部を楽しんでるまいまいが素敵」など、祝福の声が相次いで寄せられている。
