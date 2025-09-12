よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　9/12〜10/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

9月12日〜10月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「メガネを買い替える」絵。9月はレンズの度が合わない時。そのため見間違いや勘違いが起きやすい。10月は新しいメガネを入手できて視界良好、本来のペースを取り戻せる。

対人運

狭い範囲で丁寧に交流するのが吉。親しき仲にも礼儀あり。噂話はスルー。また身内を大切に。家族とは墓参など先祖供養を。介護は9月は勘違いに注意し、10月は基本に忠実に。近隣とはもたれ合わず仲よく。距離を保って。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「お好み焼き」の絵。9月は多様な食材をミックスして鉄板に広げるように賑やかに。10月は中まで火を通すため裏返してまた焼く。切り替え時で、いったんリセットを。うまくいき、願いが達成できる。

対人運

人づき合いを更新する時で、交流を振り返って反省し、これからの関係を見直す。さらに仲を深める人、少し距離を置く人に仕分けるなど、よりよく交通整理しよう。家族とは話し合うべきテーマがあるのでは。前向きに。介護は波がないよう平均して。近隣とは9月はまめに、10月は淡々と。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「海外旅行から帰る」絵。9月は旅から帰り、昼夜逆転するなど時差ボケ状態だが、余韻を楽しむ時でもあるのでゆっくり過ごして。10月にはいつも以上の調子に戻れる。

対人運

旅で留守にしていたような時ゆえ、いつもの交流は途切れがち。旅先の出会いと同じく偶然の出会いを楽しむ。久しぶりに連絡して会うなど吉。一期一会の心で接して。家族とはマイペースで。介護は夜間に注意。近隣とは干渉しない、させない。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「結束バンド」の絵。バラバラのコードをまとめて見た目すっきり、作業効率もアップする。あなたがまとめ役になるか、まとめ役と息を合わせると吉の時。個人プレーよりチームプレーを。「結束バンド」にあたるものは何か、よく考えて。

対人運

9月はマイペースで。10月は協調性を発揮して、会やグループに参加するなど〇。家族とは芯が繋がっていればいい。ゆるくまとまっていよう。介護はムラを防ぐ。近隣とは要領よく手短に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「飛行船に乗る」絵。9月に企画立案し、10月は遊覧飛行を楽しむ時。9月は現実第一でシビアに。落ち着いて過ごしつつ、準備は周到に。そのかいあって10月は希望の飛行船に乗り、夢見心地でいられる。

対人運

会う時は予定を立て、事前に約束を。偶然や思いつきのつき合いは避ける。発言は冷静に。10月は場の雰囲気を大切にして。家族とは揺るがない。介護は落ち着いて信頼を得る。近隣とはケースバイケースで。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「書を捨てよ、町へ出よう」の絵。9月は書斎で過ごすように熟考する時。10月は変化と刺激を求めて積極的に。行動派になる。メリハリのある生活で、いいとこ取りをしよう。

対人運

つき合うタイプをガラリと変える。9月は物静かな思考派の人に接近し、10月は活発な人へ積極的に話しかけて。それぞれのよさを十分に吸収して自分のプラスにする。家族とは硬軟とりまぜて。介護は9月は丁寧に、10月は明るく。近隣とは臨機応変に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「元気なお殿様」の絵。9月は天守閣へ一気に駆け上がるつもりが、途中で滑り落ちる羽目に。油断しないで。10月は一段ずつ上って無事天守閣へ。落ち着いて目的を達成することができる時。

対人運

「お殿様」ゆえ注目される。大勢の人が集まる会へは出席を。9月は会話をリードし、10月は控えめに。家族とは大らかに構えて。介護は1つずつしっかりと。近隣とは誠実に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「お百度参りをする」絵。1つのことを念じながら100回繰り返すように、受験生が何度も反復学習するように、気持ちを入れながら継続しよう。願いが実現へ大きく近づく。

対人運

旧交を温めたり、現在の交流を続けたりしていくと、心の財産になる。流れを切ってはいけない。復活は〇。家族とは同じ話が繰り返されても新鮮な気持ちで。介護は根気よく。近隣とは今まで通りに。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「図書館で予習する」絵。成功のカギは事前の下調べにあり。ぶっつけ本番は×。ことを始める前に予備知識を持っておき、途中、これでよいか確認しながら進む。

対人運

波がなく穏やかな時なので、年齢や性別、国籍、立場にとらわれずにどんな人に対しても同じ態度で接して。もし波が生じたなら相手側に問題が。離れよう。家族とはいつも通り。介護は平穏に。近隣とは深入りしない。でも挨拶はこちらから。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら