天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが先ほど、長崎空港に到着されました。

12日正午過ぎ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、長崎空港に到着されました。

今回の訪問は、両陛下は2泊3日の日程で、愛子さまは1泊2日の日程で長崎県を訪れ、戦後80年の節目にあたって原爆犠牲者の慰霊や被爆者らとの懇談などを行われます。

さらに両陛下は、長崎県で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式などに出席されます。

長崎空港では、長崎県の大石賢吾知事らが出迎え、天皇ご一家は出迎えににこやかに応えられていました。

この後ご一家は長崎市内に移動し、戦後80年の節目にあたって、平和公園を訪れ「原爆落下中心地碑」に供花し、原爆犠牲者の慰霊を行われます。

両陛下がおそろいで平和公園を訪問されるのは1996年以来、天皇陛下おひとりでの慰霊は2009年以来となります。

愛子さまは、被爆地・広島には中学3年生のときに修学旅行で訪れていますが、長崎を訪問されるのは初めてとなります。

ご一家は慰霊碑での供花の後、長崎原爆資料館を訪れ展示を視察した後、100歳を超える高齢者を含む被爆者や、被爆の経験を語り継ぐ20代の語り部と懇談に臨まれます。

2日目の13日午前には、ご一家は「恵の丘 長崎原爆ホーム」を訪れ、入居している80代から90代の被爆者と懇談される予定です。

愛子さまは13日、お一人で帰京されます。

両陛下は長崎県に残り、13日午後と14日は国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席するほか、展示などをご覧になる予定です。

この長崎訪問で両陛下は、戦後80年の節目に硫黄島、沖縄、広島と国内各地を巡ってきた「慰霊の旅」を締めくくられることになります。