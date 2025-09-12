◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の公式記者会見が12日、名古屋市内のホテルで開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）とWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、14勝11KO1敗）が初対面した。

井上、アフマダリエフともにサングラス姿で会見場に登場。アフマダリエフは大橋ジムの大橋秀行会長、井上の父・真吾トレーナーの元へ赴き、あいさつする礼儀正しさを見せた。井上はアフマダリエフについて「コンディションも良さそうで仕上がってる」と印象を述べ、「明後日はどんな形でも内容でも、しっかり勝ちにいく気持ちで戦いたい。この試合は自分も凄い思いでトレーニングしてきたし、いつも以上に精神的にも凄く追い込んでトレーニングしてきた。会場に来られない方も、（ライブ配信を行う）映画館や配信でしっかりこの試合を目に焼き付けてほしい」と抱負を述べた。

井上は「過去最強の敵」と表現するアフマダリエフとの対決へ向け、トータル120ラウンドのスパーリングを消化。23年4月にアフマダリエフに唯一の黒星をつけた元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）と約1カ月手合わせしたほか、帝拳ジムでプロ初の出稽古も敢行した。

一方、アフマダリエフも米カリフォルニア州パームスプリングスで100ラウンド以上のスパー。異例の早さとなる約3週間前に来日し、時差解消と最終調整を行ってきた。「体調はとても良い。コンディションは100パーセント整えている」と現状を語り、「日本には観光に来たわけではない。ベルトを取るため、歴史をつくるために来た。世界一になりたい。全てのラウンドで出し切って勝って、恥ずかしくない戦いをしたい。（井上との対戦を）2年待った。明後日の試合を楽しみにしている」と意気込んだ。