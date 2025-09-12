Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）が「青森県・長野県合同 グリーンアップル大使任命式」に登場。日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野県の「グリーンアップル大使」に就任しました。

【写真を見る】【ミセス 大森元貴】りんごアレルギーでも「グリーンアップル大使」に就任 香りだけで食リポ挑戦【Mrs. GREEN APPLE】

大森さんは、「グリーンアップル大使」というほぼバンド名そのままの肩書きについて、“青りんごを背負うことになるとは、結成したころ、想像もしていなかった”と、感激。自身はりんごアレルギーだと明かしつつ、“（アレルギーなのに）「いいんだ？！」って思いました。何度も確認しました。私は食べられないんですけど、全力で応援したい”と、意気込んでいました。





「活動の中で、青りんごのようなフレッシュな気持ちで臨んだこと」というトークテーマでは、大森さんが、“いろいろチャレンジしていくのがMrs. GREEN APPLE。自分自身は俳優業をさせていただいたりとか、いろいろな現場で初心というか、フレッシュな気持ちをあらためて感じさせていただける毎日を過ごせている”と、真摯にコメント。









一方、若井さんは、“あのー、見ての通り、青りんごのようにフレッシュな3人”と簡潔に言い切り、会場を笑わせました。





藤澤さんは、“美容に良いというのも知ったので推していきたい”と、微笑んでいました。









「青りんごクイズ」コーナーでは、「青りんごはどれ？」という三択問題に、藤澤さんのみが正解。長野県出身というアドバンテージを最大限に活かしていました。









実際に青りんごを試食することになると、りんごアレルギーの大森さんは「香り担当」に。大森さんは、青りんごを鼻に近づけると、“瑞々しいりんごですね。香りから伝わってきます”と、しっかりリポート。その後に青りんごをかじった若井さんが、“瑞々しくて美味しい！”と、大森さんの香りリポートの答え合わせをしていました。









【担当：芸能情報ステーション】