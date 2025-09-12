天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１２日、東京・羽田空港発の特別機で長崎県入りされた。

両陛下の長崎訪問は天皇陛下の即位後初めて。現地で開かれる国民文化祭への出席に先立ち、戦後８０年にあたって戦没者を慰霊し、被爆者らとの懇談に臨まれる。

ご一家は午前１０時頃、車で羽田空港に到着。見送りの職員と言葉を交わして機内に乗り込み、正午過ぎに長崎入りされた。長崎市に移動し、平和公園内の原爆落下中心地碑に供花される。その後、長崎原爆資料館を視察し、被爆者や戦禍の記憶を語り継ぐ活動に携わる大学生らと懇談される。

１３日には高齢の被爆者らが暮らす市内の養護老人ホームを訪れ、入所者と交流される。愛子さまは同日午後、帰京される。両陛下は１４日、佐世保市で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席し、帰京される。

天皇陛下の平和公園での供花は、浩宮時代以来６回目。両陛下そろっての長崎訪問は２９年ぶり。側近によると、戦争の記憶の継承に強い思いを持つ両陛下が、愛子さまに「この機会に」とお気持ちを伝えられ、同行が決まったという。愛子さまの長崎訪問は初めて。