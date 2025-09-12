カンテレは１２日、中島めぐみアナウンサーが３０日をもって同局を退社することを発表した。

中島アナは２０１０年に入社、報道、バラエティー、スポーツ、ナレーションと多岐にわたる番組を担当した。現在出演中の「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」は１３日、「お笑いワイドショー マルコポロリ！」は２８日が最後の出演となる。

以下、中島アナのコメント全文。

「私事で恐縮ではございますが、２０２５年９月末をもって関西テレビを退職することとなりました。２０１０年の入社以来、ニュース・バラエティ・ナレーションなど、さまざまな番組に携わらせていただきました。

どの現場にも、その時々の緊張と学びがあり、アナウンステキストに記された『声は人なり』の言葉を胸に、準備と反省を重ねてきた１５年間でした。

ご一緒した共演者の皆様、番組作りを支えてくださった関係者の皆様、取材にご協力いただいた地域の皆様、そして番組をご覧くださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもが来春から小学校に上がるという節目を迎え、家庭との向き合い方を見直したいという思いが日に日に強くなりました。

今は少し立ち止まり、自分自身や家族との時間を大切に過ごしたいと考えています。

今後の活動についてはまだ決まっておりませんが、しばらくは自分らしいペースで過ごし、ゆっくりと考えていけたらと思っております。

いつかまた、お目にかかれますと幸いです」