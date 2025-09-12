ホテル阪神大阪｢秋のグルメフェア｣!9月は岡山市産のシャインマスカットのメニューが登場

ホテル阪神大阪の2階にある｢マルシェダイニング ネン｣は、2025年9月1日(月)～11月30日(日)まで秋のグルメフェア｢野菜と楽しむAUTUMN BUFFET(オータムビュッフェ)｣が開催中です。和･洋･中のお料理やデザートなど秋の味覚を楽しめる内容です。また、特産品を使用したメニューも豪華です。今回はホテル阪神大阪の『マルシェダイニング ネン』にご招待いただき、フェアの内容をご紹介します。

和･洋･中の料理を楽しむ

｢秋のグルメフェア｣では、和･洋･中のお料理とデザートまで約60種類が楽しめます。秋の食材を使用したお料理などもあるので、おすすめのお料理を中心に紹介します。

ビュッフェメニューの｢西洋料理｣では、｢ビーフシチュー 彩り野菜添え｣がお肉もやわらかく特におすすめです。

日本料理の｢寿司小鉢(鰻とトロロ・ミニちらし寿司)｣。小ぶりなサイズ感が食べやすいです。

｢天ぷら｣も種類が多いので、嬉しいポイントです。

中国料理では、｢点心｣･｢ふかひれスープ｣･｢黒酢香る酢豚｣があります。｢点心｣は、種類が多いので嬉しい!

シェフが目の前で仕上げるライブメニュー

シェフが目の前で仕上げ｢ライブメニュー｣は、出来たてが楽しめます。｢鮭のパイ包み クルビヤック風(ディナー限定)｣は、鮭とパイのサクッと感が相性抜群です。

｢ビーフステーキ シャリアピンソース｣には、かぼちゃのピューレが添えられているので秋らしさがあります。

目の前で握ってくれる｢にぎり寿司｣もおすすめです。

季節の野菜を楽しむベジタブルメニュー

季節の野菜を楽しむ｢ベジタブルメニュー｣では、カラフルオードブルが楽しめます。

お好みのディップやオードブルをのせて、ブルスケッタにアレンジもおすすめです。

食材の組み合わせを楽しむ｢野菜の巻き寿司｣。｢沢庵とポテトサラダ｣･｢なめこと明太子｣･｢鮪のたたきと柴漬け｣の組み合わせがおもしろいです。

特産品を使用したメニューが登場

9月のディナーには、岡山市産のシャインマスカットを使用したパフェが登場します。シャインマスカットに煎茶のジュレやクリームが相性抜群です。ランチでは、レアチーズケーキが登場します。

また、10月11月には熊本県産の栗ペーストやトマトを使用したメニューが登場するそうです。

他にもおすすめのデザートがあります。野菜を使ったスイーツは特におすすめです。

(写真左上から時計周り)｢トマトのコンポートとレアチーズ｣、｢マンゴープリン｣、｢わさびのムース はちみつゼリーとともに｣、｢カシスオランジェ｣。｢わさびのムース はちみつゼリーとともに｣は、程よいわさびの味わいがおいしい!

最中に桃餡･つぶ餡･栗餡などを自分好みにトッピングしてたのしむコーナーやアイスクリームもあるので、お口直しにぴったりです。

10月・11月には、好きなトッピングでアレンジを楽しめる｢カスタマイズクレープ｣も登場します。

いかがでしたか。好きなお皿にオードブルを盛り付けた写真をインスタグラムに投稿すると、抽選でホテル阪神大阪のレストランで使用できるお食事券が当たるキャンペーンも開催中です。

ぜひ秋の味覚を味わいに行ってみてくださいね。

マルシェダイニング ネン 秋のグルメフェア｢野菜と楽しむAUTUMN BUFFET｣

営業時間:ランチ11:30~15:00 ※90分制、ディナー17:00~21:30 ※120分制

料金：ランチ 大人 平日4,000円(税込)、土日祝4,500円(税込)

ディナー 大人 平日5,300円(税込)、土日祝5,800円(税込)

※お子様料金はホテルへお問い合わせください。

※ソフトドリンク飲み放題付き。アルコール飲み放題は別料金

取材協力/ホテル阪神大阪