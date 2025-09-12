株式会社 明治は2025年9月13日（土）より、「明治ミルクチョコレート」の発売開始99周年を記念し、総勢12組の豪華アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ「Melody of meiji」の企画を開始する。

第一弾のアーティストは「花の82年組」の1人であり1980年代を代表する歌手、中森明菜。中森は企画動画への出演は約15年ぶり、明治の動画への出演は約37年ぶりとなる。

「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストとのコラボレーション動画を特設サイトで毎月公開予定。9月13日公開の中森明菜に続き、10月13日は今年デビュー60周年を迎えた五木ひろし。11月13日は今年で結成30周年を迎えた人気ロックバンドBRAHMANのTOSHI-LOW。12月13日にはZ世代から大人気のFRUITS ZIPPERなど、各アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ。



『Melody of meiji』第一弾の中森明菜さん動画より（画像提供：明治）

「明治ミルクチョコレート」を小学生低学年の時に自分のお年玉で買って、少しずつ大事に食べた記憶があると語る中森。

チョコレートについて聞かれると、

「最近ハマっています。ここ最近、本当に本当に本当に本当に本当に、もう毎日チョコレート食べないといられないくらい！元々はそんなに食べる方ではなかったのですが、ここ2ヶ月ぐらいは無性に毎日食べたくなって、大体1枚は食べます。半分にしておこうと思うんですけど、つい食べちゃうんです。自分でもびっくりしています（笑）。」

とチョコレート愛を語った。そして、

「明治さんには過去たくさんコマーシャルにも出させていただいて、本当にお世話になりました。いろんなパターンでコマーシャルを撮らせていただいている中に、バレンタインデーの企画があって。その時は着物を着て、好きなボーイフレンドにチョコレートをどんなふうにあげたら気に入ってもらえるのかな、というのを、こうやって（板チョコを両手で手渡すしぐさをして）鏡の前で練習するんですね。そのコマーシャルを撮っていた時の記憶が、昨日のように覚えています。」

と過去のコマーシャル撮影の甘酸っぱいエピソードを語っている。

また、7月から順次、総勢5名の有名小説家とのオリジナル短編小説コラボレーション「チョコレートをめぐる物語」の企画も公開中。

小川糸、江國香織、角田光代ら5名が「明治ミルクチョコレート」100周年を記念し、チョコレートを題材にした短編小説を雑誌MOE（白泉社）にて順次掲載。全5エピソードをまとめたアンソロジー作品集を2026年9月中旬頃に発売予定だという。



歴代パッケージが入った「明治ミルクチョコレートビッグパック」

さらに、歴代パッケージと共に99年の歴史を振り返る新聞一面広告「時をかけるチョコレート。」の掲載や、歴代パッケージが期間限定で蘇る「明治ミルクチョコレートビッグパック」の販売など、様々な特別企画で99周年を盛り上げている。

