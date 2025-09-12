備中国分寺と赤米の美しい景色の中に「シオカラトンボ」英語では「love dragonfly」それはなぜ？【岡山】
RSK山陽放送に、岡山県総社市の備中国分寺とその手前に広がる赤い稲穂、赤米の美しい写真が届きました。
【写真を見る】備中国分寺と赤米の美しい景色の中に「シオカラトンボ」英語では「love dragonfly」それはなぜ？【岡山】
カメラマンの青江隆晴さんが、今月初旬に撮影したもので、赤米の中にはトンボの姿もありました。
昆虫の生態などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。
ー赤米の景色の中にトンボの姿が美しいですね。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「画像を拝見すると、背景には備中国分寺の五重塔が見え、赤米に映える青色はシオカラトンボですね。
シオカラトンボは日本で最もよく知られたトンボの一つで、子どもの頃に虫捕り網で追いかけた思い出がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、ただの身近なトンボと侮るなかれ。
今回はシオカラトンボの魅力をご紹介しますので、昔を思い出しながらお付き合いいただければ幸いです」
シオカラトンボは益虫だった
（東洋産業 大野竜徳さん）
「トンボの一生は、水中と空中の二つの舞台に展開されます。卵からかえった幼虫ヤゴは、池や田んぼの底で数か月から一年を過ごし、見た目こそ地味ですが立派な肉食ハンターです。
小魚やオタマジャクシに忍び寄り、下あごをビュッと伸ばして一瞬で捕らえる姿は、水中のスナイパーさながら。やがて、成長すると水面へ上がり、羽化を迎えます。潜水艇のようだった体は、一気に戦闘機へと変貌するのです。
トンボはセミのように蛹を経ず、幼虫から成虫に直接変わる『不完全変態』の昆虫です。水中から空中へ、休むことなく一瞬で生活の舞台を切り替えるその転身は、トンボの大きな魅力の一つです」
「さて、シオカラトンボといえば鮮やかな青白い体色が印象的ですね。しかし、この青白さをまとうのはオスだけで、しかも羽化直後は黄色と黒の地味な姿をしています。
この時期は『ムギワラトンボ』と呼ばれ、稲穂や草むらに溶け込む迷彩柄です。時間が経つにつれて体表から白いワックスのような粉が吹き出し、光の乱反射で青白く見えるようになります。
これは、オスが大人になった証であり、いよいよ縄張り争いやメスへのアピールに参戦する装いです。
一方で、メスは『ムギワラトンボ』のまま成熟することが多く、雌雄を見分ける手がかりにもなります」
ーいままで、シオカラトンボといえば青白いものと思い込んでいました。
「この変化は人間でいえば、身だしなみを整えて社会に出る姿に似ています。青色の戦闘服をまとう頃には、オスは縄張りを主張し、ライバルと戦い、メスに求愛するようになります。
さらに、この粉は紫外線から体を守る効果もあり、真昼でも元気に飛び回るための頼れる装備なのです。
シオカラトンボは空を自由に飛びまわる捕食者で、蚊やユスリカ、小さなハエが大きな複眼に捉えられると、空中であっという間に捕獲します。彼らがいなければ、夏の水辺は小さな虫であふれ返っていたかもしれません。まさに天然の害虫駆除屋さんです」
ー私たちにとっては、益虫だったのですね。
「しかし、彼らもまた多くの生き物に狙われます。ヤゴは魚や大型水生昆虫の餌に、成虫はツバメやカワセミ、カエル、さらにはムシヒキアブや他のトンボに捕らえられることもあります。シオカラトンボは食べる側でありながら、食べられる側でもあり、水辺の食物網を支える重要な存在なのです」
英語では「love dragonfly」 それはどうして？
（東洋産業 大野竜徳さん）
「日本には約200種のトンボが知られていますが、シオカラトンボと似た青色の仲間もいます。
一回り大きく濃い青をまとうオオシオカラトンボ、春先に現れるシオヤトンボ、水際に潜むコフキトンボ、翅の付け根が黄色で腹の太いハラビロトンボなど。
これらの見た目によく似た仲間も近くにいると水辺の飛行場で空中戦を繰り広げます。その様子は、まるでサッカー選手が激しいポゼッション争いをしているよう。オスたちは縄張りを確保し、メスを迎えて恋のドラマを展開するのです。
うまくメスを迎えることができたオスは腹の先でメスの首をしっかりとつかみ、メスはオスの胸に自分の腹の先を曲げてつける独特の姿勢をとります。交尾は飛びながら行うこともあり、世界的に見ても珍しい空飛ぶカップルです。
この姿勢は角度によってハート型に見えることから、英語では『love dragonfly』と呼ばれることもあります。
交尾後、メスは水面を叩くように卵を産み落とし、これを打水産卵といいます。オスはその間、ボディガードのように飛び回り、メスを守ります。
右へ左へと落ち着かない姿は、まるでわが子が産まれるのを分娩室の前でそわそわ待つ新米パパのようです」
かつてはどこにでもいたシオカラトンボ いまは？
（東洋産業 大野竜徳さん）
「どこにでもいる印象のシオカラトンボですが、農薬や都市化の影響で数を減らしている地域もあり、子どもの頃の当たり前の風景が、今では失われつつあるという声も聞かれます。
シオカラトンボは身近なトンボであると同時に、環境の豊かさを示すバロメーターでもあるのです。
日差しのまぶしい空の下、キラキラと光る水面の上を青い体をきらめかせながら舞うシオカラトンボ。
秋のトンボのイメージといえば赤とんぼでしょうか。まだシオカラトンボも秋の終わりまで飛び続けます。空と水をつなぐ青いトンボにもぜひ目を留めてみてください」