郵便局に“マイメロディ＆クロミ”の記念グッズが登場！ 「フレーム切手 セット」など6品がラインナップ
サンリオのマイメロディ50周年とクロミ20周年を記念したグッズが、9月12日（金）から郵便局のネットショップ」にて受注販売を開始した。
【写真】歴代デザインが振り返られる！ 「フレーム切手 セット」がかわいすぎ
■まとめて購入も可能
今回登場したのは、マイメロディとクロミの魅力を詰め込んだ「フレーム切手 セット」（2種）、「日付印 Lサイズ」（2種）、「スタンプ台」（2種）から成る計6品。
「フレーム切手 セット」は、箔押しを施した透明度の高い特製クリアファイルに、歴代デザインを使用した台紙と10種のフレーム切手を入れて提供する、これまでのあゆみを振り返られるアイテムとなっている。
また、本体横のダイヤルで好きな日付が設定できる「日付印 Lサイズ」や、赤はマイメロディ、黒はクロミのデザインがプリントされている「スタンプ台」もそろう。
いずれも、単品販売のほかに、それぞれ1商品ずつを1クリックでまとめて購入できる「マイメロディセット」、「クロミセット」と、すべての商品を一括購入できる「マイメロディ＆クロミ まとめてセット」が用意される。
なお、商品の受注期間は、9月12日（金）〜9月28日（日）。発送は、12月1日（月）より順次予定している。
