＜速報＞桑木志帆が首位快走 堀琴音、金澤志奈ら5差追走
＜ソニー 日本女子プロ選手権 2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャー第2ラウンドが進行している。午前組の全選手がハーフターンし、桑木志帆がトータル9アンダーで単独トップを快走している。
5打差2位タイに堀琴音、金澤志奈、小林光希。6打差5位タイには佐藤心結と申ジエ（韓国）が続いている。ルーキーの吉田鈴はトータル2アンダー・7位タイ。2022年大会覇者の川崎春花はトータル5オーバー・91位タイで後半をプレーしている。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は16ホールを消化し、トータル2オーバー・51位タイ。同じく51位につける今季3勝の佐久間朱莉は、午後1時に1番からティオフする。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
