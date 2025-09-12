176cmの20歳・桑村美穂が今季2勝目も「今までこんなに悔しい優勝はない」
＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞開幕戦で初出場初優勝を挙げた桑村美穂が5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。4アンダーで今季2勝目を挙げた。
【写真】桑村美穂、ひときわでかい！
最終組でスタートすると、同組の4人全員がバーディ発進。「組のみんなが本当にバーディをたくさん取るので、私もそこについていこうと思った」と出だしから4連続バーディを奪うロケットスタートを決めた。5アンダー・単独首位で折り返すと、10番で短いパーパットを外してボギー。それでも直後の11番で取り返し、2位と2打差で最終18番を迎えた。最後は約30センチのパーパットがカップに蹴られてボギーと悔しい締めくくりだったが、2戦連続Vを狙った相場彩那に1打差で競り勝った。「素直にうれしいです」と笑顔を見せた一方で、「（最近は）短めのパットで力が入りやすくなってしまっていて、『やっちゃったな』という感じでした。今までこんなに悔しい優勝はなかった」と苦笑い。納得のいく締めくくりではなかったが、それでも冴え渡ったショットが勝利を引き寄せた。桑村は埼玉県出身の20歳。176cmの恵まれた体から放つショットが最大の武器だ。先週のプロテスト第2次予選を16位タイで突破。これまで3回の受験で最終プロテスト進出率100％を誇っているが、「初年度受けた時はまだ高校生で、勢いで来ちゃった部分があった。2日目、3日目は合格圏内にいても最終日で緊張してしまって」と、わずかに届かず涙をのんできた。今年の最終プロテストは、初受験の時と同じJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で行われる。「ショットの調子を維持して、パターの凡ミスがないように落ち着いてプレーしたい」と大一番を見据える。残り約2カ月、さらに成長した姿で挑む。（文・小池文子）
