つまみ枝豆、夫婦2ショット添え結婚29周年を報告「ともみさん可愛いー」「めっちゃ素敵な夫婦！」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。「結婚記念日!!今日9月11日は我が夫婦の29回目の結婚記念日でした」と報告し、妻でタレント・江口ともみ（57）との仲むつまじい夫婦ショットを公開した。
【写真】「ともみさん可愛いー」「めっちゃ素敵な夫婦！」つまみ枝豆＆江口ともみの“仲良し”2ショット
枝豆は「我が家は6月11日の入籍記念日とハワイで挙式を挙げた9月11日の結婚式記念日と2回あるのでした」と記念日について説明。「今日は仕事で泊まりなので昨日一日早い2人だけの食事会」に出かけたことを伝え、夫婦水入らずで食事を楽しむ様子を紹介した。
投稿では「振り返れば色々あったけどあっという間の29年でした」と回顧し、「毎日楽しく過ごすことが出来るのも健康でいられるのも全てかぁさんのおかげです。かぁさんがいなかったら…かぁさん本当にありがとう これからどんどんジジィになってボケていくとぉさんをよろしく頼みます」と感謝あふれるメッセージを届けた。
コメント欄には「おめでとうございます！」「めっちゃ素敵な夫婦！」「ともみさん可愛いー」「何歳になっても、素敵なご夫婦でいて下さいね〜」「ますます仲良くお幸せに〜」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
