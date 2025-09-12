浜崎あゆみ、エイベックス・松浦勝人会長に寄り添い2ショット 「最高なパートナー」「15年と変わらぬ風景」「良い表情してる」と反響続々
歌手の浜崎あゆみ（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。自身も出演した音楽フェスティバル『a-nation』での、エイベックス・松浦勝人会長（60）との2ショットを披露した。
【写真】「15年と変わらぬ風景」浜崎あゆみ＆松浦勝人会長の2ショット
浜崎は「And YOU. #anation2025」とつづり、1枚の写真をアップ。ピースサインで松浦会長に寄り添う浜崎と、親指を立ててグッドポーズを決める松浦会長の姿が収められている。
この2ショットにファンからは、「最高で最強な2人」「最高なパートナー！」「お二人良い表情してる」「あゆちゃんと松浦さんの関係性好き」「15年と変わらぬ風景だね」「出会ってくれてありがとう」「お2人の関係は言葉が見つからない」「きっと運命ですね」「ふたりが永遠でありますように」など、多くの反響が寄せられている。
