研ナオコ、自宅リビングで“20年以上育てる”観葉植物を披露「ゴムの木立派ですね」「植栽いいですね」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、12日までに自身のブログを更新。自宅リビングで長いこと一緒に生活しているという観葉植物を披露した。
【写真】「立派ですね」「植栽いいですね」研ナオコがリビングで20年以上育てるゴムの木
研は「我が家のリビングに20年以上あるゴムの木」「アプリで調べてみたらフィカス・アルテシマという名前でした」と紹介し、植木鉢で大きく育ったゴム木の写真を投稿した。
そんなゴムの木について「先日、兄が剪定して、別株を育てて、持ってきてくれました」とも明かし、葉が黄緑と緑のグラデーションで美しい“株分けした”ゴムの木の写真もアップ。「凄い！2ヶ月ぐらいで根がついたようです」と話し、「いつも、有難う」と兄への感謝をつづった。
コメント欄には「植栽いいですね」「20年以上あるゴムの木立派ですね」「おにいさま、植木のプロみたい！」などの声が寄せられている。
