お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多華丸（55）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。映画鑑賞中の行動を相方・博多大吉から暴露された。

映画の話題となり、大吉は「これはネットニュースに切り取られたら荒れるやろうから言いづらいけど、私は映画館で2時間半じっと座ってられんのよ」と告白。

続けて「で、俺よりも座ってられない華丸さんがよう映画行ってるからこの人はよっぽど映画が好きなんやろなと、普段のロケとか収録で1時間同じ場所座ってたらイライラするくせによう映画見に行くなって思ってたけど、話を聞くとあなた上映中に中座するらしいじゃない」と暴露した。

これに華丸は「ポップコーン買いにね。買い足しに」と涼しい顔。「それめちゃくちゃよ。映画館の上映中に席立ってポップコーン買ってきてまた戻ってきて」とツッコまれても「ポップコーンが足らなくなったら追加しにいくって普通のことやん」とあっけらかんとしていた。

大吉は「当たり前のことやけどいったん（映画を）止めますはできんわけやん。だから私を含め多くの人は、ちょっと立ちたいなとか喉渇いたけど飲み物ないなとか、それこそポップコーンないなとかは我慢するんやけど、あなたすっと抜けて戻ってきて平気なんやね」とあきれた様子。華丸は「関係ないよ。エンターテインメントをお金払って観に行っただけで。全然平気よ。そんなことより途中で携帯鳴らすとかイビキかくとかマナー悪いやつなんて山ほど。それに比べたら」と話した。

さらに「当然（座席は）通路側よね？」と確認され、「それはなるべくポップコーンに近い席を選んでます」と明かしていた。