GU×「カービィ」コラボ発売！ ブリティッシュなアパレルで森が似合うニットベストやスウェットにポーチなど
GUは、「星のカービィ」とのコラボレーション商品を9月12日に発売した。
今回のコラボレーションは、「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるウィスビーウッズにスポットをあてたもの。「UNDER WHISBY WOODS"ウィスビーウッズの森で会いましょう"」と題しブリティッシュなデザインのアイテムが多数ラインナップされている。
展開されているのは、レディースの「ケーブルニットベスト Kirby」（2,290円）や「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」（2,990円）などに加え、メンズの「Vネックカーディガン Kirby」（3,990円）や「スウェットプルオーバー Kirby」（2,990円）など。
さらに、キッズの「KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby」（1,990円）や「KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby」（2,290円）のほか、「ポーチ Kirby」（2,490円）も展開されている。
□GU「『星のカービィ』UNDER WHISBY WOODS"ウィスビーウッズの森で会いましょう"」【WOMEN】
ケーブルニットベスト Kirby（カラー: 08 DARK GRAY） 2,290円
ケーブルニットベスト Kirby（カラー: 30 NATURAL） 2,290円
ショートシャツ Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）2,990円
ショートシャツ Kirby（カラー: 63 BLUE）2,990円
スウェットハーフジッププルオーバー Kirby（カラー: 30 NATURAL）2,990円
スウェットハーフジッププルオーバー Kirby（カラー: 69 NAVY）2,990円【MEN】
Vネックカーディガン Kirby（カラー: 30 NATURAL）3,990円
Vネックカーディガン Kirby（カラー: 69 NAVY）3,990円
スウェットプルオーバー Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）2,990円
スウェットプルオーバー Kirby（カラー: 09 BLACK）2,990円【KIDS・TEEN】
KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）1,990円
KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby（カラー: 11 PINK）1,990円
KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby（カラー: 09 BLACK）2,290円
KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby（カラー: 59 DARK GREEN）2,290円【GOODS】
ポーチ Kirby（カラー: 11 PINK）2,490円
ポーチ Kirby（カラー: 45 YELLOW）2,490円
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.