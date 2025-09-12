【GU×星のカービィ コラボレーション商品】 9月12日 販売開始 ※オンラインストアは9月12日8時15分より販売開始

GUは、「星のカービィ」とのコラボレーション商品を9月12日に発売した。

今回のコラボレーションは、「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるウィスビーウッズにスポットをあてたもの。「UNDER WHISBY WOODS"ウィスビーウッズの森で会いましょう"」と題しブリティッシュなデザインのアイテムが多数ラインナップされている。

展開されているのは、レディースの「ケーブルニットベスト Kirby」（2,290円）や「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」（2,990円）などに加え、メンズの「Vネックカーディガン Kirby」（3,990円）や「スウェットプルオーバー Kirby」（2,990円）など。

さらに、キッズの「KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby」（1,990円）や「KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby」（2,290円）のほか、「ポーチ Kirby」（2,490円）も展開されている。

□GU「『星のカービィ』UNDER WHISBY WOODS"ウィスビーウッズの森で会いましょう"」

【WOMEN】

ケーブルニットベスト Kirby（カラー: 08 DARK GRAY） 2,290円

ケーブルニットベスト Kirby（カラー: 30 NATURAL） 2,290円

ショートシャツ Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）2,990円

ショートシャツ Kirby（カラー: 63 BLUE）2,990円

スウェットハーフジッププルオーバー Kirby（カラー: 30 NATURAL）2,990円

スウェットハーフジッププルオーバー Kirby（カラー: 69 NAVY）2,990円

【MEN】

Vネックカーディガン Kirby（カラー: 30 NATURAL）3,990円

Vネックカーディガン Kirby（カラー: 69 NAVY）3,990円

スウェットプルオーバー Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）2,990円

スウェットプルオーバー Kirby（カラー: 09 BLACK）2,990円

【KIDS・TEEN】

KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby（カラー: 01 OFF WHITE）1,990円

KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby（カラー: 11 PINK）1,990円

KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby（カラー: 09 BLACK）2,290円

KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby（カラー: 59 DARK GREEN）2,290円

【GOODS】

ポーチ Kirby（カラー: 11 PINK）2,490円

ポーチ Kirby（カラー: 45 YELLOW）2,490円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.