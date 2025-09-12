手応え十分だ――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（１２日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、女子１次リーグで２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブが、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に５―４で勝利。通算成績を２勝１敗とした。

１１日のＬＳ戦は４―１３と大敗を喫したものの、この日のＳＣ軽井沢クラブはひと味違った。序盤から一進一退の攻防を繰り広げ、３―４の第９エンド（Ｅ）に同点とすると、最終第１０Ｅには１点をスチール。難敵を下しての白星に、スキップ・上野美優は「最近は点差をつけられて離されてしまって、そのままという形が多かった。今日はそこを必死に１個ずつ耐えて、最後の一投までわからない試合にしたいと思いながらやっていた。まずそこができたことはすごく収穫だなと思うし、いいイメージを持つことができた」と声を弾ませた。

出場４選手は全員２０代の若いチーム。初日は緊張する様子が見受けられるも、試合を重ねるごとにたくましさを増している。「１試合１試合、本当にいいショットが続くようになっている。コミュニケーションの取り方だったりとか、ショットの選択の仕方もすごく良くなっているなと感じている」と納得の表情を浮かべた上で「課題を確認して、もっとより良いものにする必要がある」と高みを見据えた。

一戦ごとに調子を上げているが「気を抜かずにいきたい」と浮つく気配はなし。初の五輪切符へ、まずは日本代表の座を勝ち取る。