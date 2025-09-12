奇妙な田舎でのスローライフ「とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる」がWEBゼノンで連載開始
【とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる】 9月12日 公開
見開きカラー
コアコミックスは、マンガ・桑佳あさ氏、原作・邑上主水氏によるマンガ「とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる」の連載をWEBゼノンにて、9月12日に開始した。
本作ではファンタジー世界のモンスターと人間が平和に暮らしている奇妙な田舎町での、自由気ままなスローライフが描かれる。
サムネカラー【あらすじ】
恋人に振られた。仕事でパワハラを受けまくっている。
すべてが嫌になった俺こと「山河ユウジ」は、やけになって身一つで見知らぬ土地へとやってきた。
山、川、海。大自然に囲まれたのどかな田舎町、神伏町──。
ここで疲れた心を癒やそうと思ったんだけど……この町、なんだかおかしくない!?
泊まった旅館を切り盛りしていたのは、人語を話す可愛いタヌキちゃんだし。
おまけに、そこらへんの道を筋肉ムキムキの牛さんが二足歩行してるし!
どうやらこの町では、ファンタジー世界のモンスターと人間が平和に暮らしているらしい。
そんな奇妙な田舎町ではじまった、自由気ままなのんびりスローライフ。