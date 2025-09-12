【とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる】 9月12日 公開

見開きカラー

【拡大画像へ】

コアコミックスは、マンガ・桑佳あさ氏、原作・邑上主水氏によるマンガ「とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる」の連載をWEBゼノンにて、9月12日に開始した。

本作ではファンタジー世界のモンスターと人間が平和に暮らしている奇妙な田舎町での、自由気ままなスローライフが描かれる。

□第1話のページ

サムネカラー

【あらすじ】

恋人に振られた。仕事でパワハラを受けまくっている。

すべてが嫌になった俺こと「山河ユウジ」は、やけになって身一つで見知らぬ土地へとやってきた。

山、川、海。大自然に囲まれたのどかな田舎町、神伏町──。

ここで疲れた心を癒やそうと思ったんだけど……この町、なんだかおかしくない!?

泊まった旅館を切り盛りしていたのは、人語を話す可愛いタヌキちゃんだし。

おまけに、そこらへんの道を筋肉ムキムキの牛さんが二足歩行してるし!

どうやらこの町では、ファンタジー世界のモンスターと人間が平和に暮らしているらしい。

そんな奇妙な田舎町ではじまった、自由気ままなのんびりスローライフ。