人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・はじめしゃちょーが１２日、東京・外神田のスニダントレカ秋葉原店で行われたフリマアプリ「ＳＮＫＲＤＵＮＫ」と世界最大のトレーディングカード真贋鑑定・グレーディング機関「ＰＳＡ」のパートナーシップ締結発表会にゲスト出演した。報道陣から新婚生活について問われると、「幸せです」と笑顔を浮かべた。

８月３０日に一般女性との結婚を発表して以来、初めての公の場。はじめしゃちょーは、爽やかな白の半袖シャツ、黒の短パン姿。薬指にプラチナの指輪が輝く左手で「申請者第一号」と刻まれたたすきを指さしながら満面の笑顔で登場した。

ＰＳＡとスニダンのパートナーシップ第１弾として、カードの鑑定と世界基準で評価するサービス「グレーディング」を受けられる常設ショップ「ＰＳＡ Ｌｏｕｎｇｅ Ｔｏｋｙｏ」がこの日、同店の５階にオープン。小学生低学年の時に遊戯王カードと出会い、現在もカードゲームが趣味だというはじめしゃちょーは、会見前にグレーディングを受け、「ＰＳＡは知っていましたが、これまで海外でしかできなかった。遠い世界のものかと思いましたが、秋葉原でできました。感動です」とかみ締めた。