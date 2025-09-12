ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１２日に更新され、新キャスト４人を発表。浜辺ヒラメ（アンパンマン） 役は俳優の浜野謙太が演じることが分かった。

Ｘで「新たな出演者発表」と題して４人を発表。浜辺ヒラメ（アンパンマン）役は浜野謙太、マノ・ゴロー役は伊礼彼方、古川マモル（ヤルセ・ナカス）役は西山潤、小宮 ミカ（ミルカ）役は佐竹桃華と発表し、「来週の登場です」と呼びかけた。

この日放送の第１２０回で、やなせたかしさんをモデルにした嵩（北村匠海）は、長い生みの苦しみを経て、「逆転しない正義」を体現する存在「アンパンマン」をついに誕生させた。１５日から始まる第２５週の予告映像が公開され、絵本「アンパンマン」がミュージカルとして上演される様子が描かれていた。アンパンマンのかぶり物を着用して舞台に立つ浜野の姿が一瞬映し出された。

浜野は２０１６年前期「とと姉ちゃん」、１８年後期「まんぷく」、２１年前期「おかえりモネ」に続く朝ドラ出演となる。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。８月２２日にクランクアップした。最終回までは残り２週。９月２９日からは、女優・郄石あかり主演の「ばけばけ」がスタートする。