６日、南京大学で記念撮影する大会参加者。（南京＝新華社配信／大会実行委員会提供）

【新華社南京9月12日】芥川文学の国際学術交流を進める国際芥川龍之介学会ISASは6、7日両日、中国江蘇省南京市の南京大学で第20回大会を開いた。学会と南京大が共催したシンポジウムには中国や日本、韓国、欧米の学者100人以上が参加。大会テーマの「芥川文学と中国古典、そして世界文学」をめぐり、芥川文学と中国古典文学の関係や中国古典文学の海外進出、比較文学研究について議論を深めた。

芥川龍之介は中国で知名度の高い近代日本の作家で、2005年に日本の作家で初めて中国語版の全集が刊行されている。

６日、国際芥川龍之介学会ＩＳＡＳ第２０回大会の開会式であいさつする南京大学の高方（こう・ほう）社会科学処長。（南京＝新華社配信／大会実行委員会提供）

南京大学社会科学処の高方（こう・ほう）処長は開会式のあいさつで、芥川作品は中国古典文学から多大な影響を受けており、海外との文学交流の懸け橋にもなっていると指摘。今回のシンポジウムを機に学際的で異文化的な文学研究と文明の相互理解を進めていきたいと述べた。

国際芥川龍之介学会ISASの松本常彦会長は、大会創設20年で今年が最大の規模になったと述べ、孫文（そん・ぶん）が当時の九州帝国大学（現在の九州大学）に贈った「学道愛人」（道を学び、人を愛す）という言葉を引用し、大会が文明交流を促進する重要な場となることに期待を寄せた。

６日、国際芥川龍之介学会ＩＳＡＳ第２０回大会の開会式であいさつする同学会の松本常彦会長。（南京＝新華社配信／大会実行委員会提供）

基調講演では、7人の学者が研究成果を発表した。東京大学の佐藤健二副学長は、中国古代の神獣「白沢」と日本に伝わる人面牛身の妖怪「件（くだん）」を例に、日本の神獣が中国神話の影響を受けて再創造された歴史を解説。松本氏は、谷崎潤一郎と芥川龍之介の作品における光の描写を分析し、その文学的イメージが中国古典の照明文化に由来すると指摘した。上海外国語大学の高潔（こう・けつ）教授は、芥川作品「上海游記」から読み取れる芥川の複雑な中国文学観を分析。日本の国際日本文化研究センターの鈴木貞美名誉教授は「羅生門」の研究を通じて、芥川の深い漢学の素養を指摘し、人間性を深く掘り下げた新たな創作モデルを開拓したと評価した。

ソウル大学の朴鎮浩（パク・ジンホ）教授は、中日韓の作者による漢詩のAIを用いた分析結果を発表。北京外国語大学の秦剛（しん・ごう）教授は、芥川の中国訪問時の章炳麟（しょう・へいりん＝清末民初の学者・思想家・革命家）との面会を史料に基づき紹介し、章の思想が芥川文学に与えた影響を説明した。南京大学の劉東波（りゅう・とうは）助理教授は、漢代の宮女で匈奴（きょうど）に嫁いだ王昭君（おう・しょうくん）を題材にした井上靖の「明妃曲」について、中国の古典文学を現代的視点で再解釈したものだと論じた。

６日、国際芥川龍之介学会ＩＳＡＳ第２０回大会で開かれたシンポジウム。（南京＝新華社配信／大会実行委員会提供）

参加者らは、中国の古典文学が日本や東アジアの文学に大きな影響を与え、世界文学の発展にも貢献してきたとの見解で一致。今回のシンポジウムは、東アジアの文学研究交流を深める契機となった。

国際芥川龍之介学会ISASの国際学術シンポジウムは、世界の各都市で毎年開かれており、これまでに韓国や米国、ドイツ、ロシアなどの大学で開催されている。（高沢）