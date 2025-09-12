8月23日・24日の2日間、タイ・バンコクにあるインパクト・ムアントーンターニー チャレンジャー・ホール1～3にて行われた『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』（以下『サマソニバンコク』）の1日目にSnow Manが出演した。『サマソニバンコク』は、日本の大型音楽フェスの一つ『SUMMER SONIC』の海外版として2024年に初開催。二度目となる今年も、Creepy NutsやBABYMETAL、BE:FIRSTをはじめとする国内外で支持される日本のアーティストから、BUS because of you i shine（BUS）やジェフ・サターといったタイで勢いのあるアーティスト、さらには、BLACK EYED PEAS、21 SAVAGE、アリシア・キーズ、カミラ・カベロまで、『サマソニ』ブランドらしい各国の多種多様なポップアクトが集結した。

Snow Manが音楽フェスに出演するのは今回が初。加えて、メンバーが揃ってタイを訪れ、パフォーマンスするのは『Japan Expo Thailand 2020』以来5年ぶりとなる。彼らの出演が追加発表された際には、アクセス集中でしばらくサイトが閲覧できなくなるほどの反響があった今回の『サマソニバンコク』。タイにルーツを持つ向井康二を筆頭に、デビュー時よりなにかと縁が続いてきた地への凱旋を見守ろうと日本からも多くのファンが会場へと足を運んだ。筆者も貴重な場面に立ち会えた一人として、当日の様子をここに記録したい。

現地時間19時20分頃から出番を予告する「Snow Man」の文字がスクリーンに表示され始めると、悲鳴のような歓声が上がった。会場中央あたりのスタンディングエリアで待機していると、日本語のほか、タイ語や中国語と思われる会話が周囲から聞こえてきた。コロナ禍で開催こそ叶わなかったものの、デビュー当時からアジアツアーが計画されていた彼らだけに、この日を待ち侘びていたアジア各国のファンにとっても念願のステージだ。

いよいよ出番を迎えると、ライブ映像を組み合わせた一人ひとりの紹介VTRののち、桜の花びらが舞う映像を背に赤の和傘を差した9人が横並びになって登場。1曲目を飾った「タペストリー」は、『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』でも評判だった和のテイストを際立たせた特別バージョンでの披露だ。また『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』登場時に着用していたメンバーカラーのファーガウン、その中には『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』で着用していた同じくメンバーカラーのスパンコールのセットアップを身につけるなど、数々のライブを彩ってきたアイドルとしての彼らの正装が、フェスのステージで一層目を引く。

『Japan Expo Thailand 2020』が海外初披露の場であったデビュー曲「D.D.」では佐久間大介が軽やかなバク転を披露。岩本照振付曲の代表作「Crazy F-R-E-S-H Beat」のシンクロダンスで圧倒すると、グループ＆メンバー紹介ソング「Nine Snow Flash」へ。9人の特徴を次々紹介し、愛称をコール＆レスポンスするこの曲をフェス会場、さらには海外の環境でパフォーマンスし盛り上がりを生み出せるのは彼らならでは。デビューから5年、9つの個を磨き上げグループを大きくしてきたSnow Manを象徴する選曲だったと言える。

合唱で会場が一つになったTikTokヒット曲「ブラザービート」、オリエンタルなムードを醸すファン人気の高いダンスナンバー「DA BOMB」の後は、ライブ定番曲「君の彼氏になりたい。」をパフォーマンス。甘いフレーズを放つパートをライブごとにアレンジして楽しむこの曲を、今回はメンバー全員がタイ語でチャレンジして会場を沸かせる。先述の「Nine Snow Flash」での決め台詞やMCも含め、単語ベースであっても現地の言葉を使いながら観客と積極的にコミュニケーションを計ろうとする姿が印象的だった。

■向井康二の頼もしさ、バンコクで届けたSnow Man流のエンターテインメント

現在タイで放送中のドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?』（Workpoint TV／TrueVisionsNOW／Lemino）にて全編タイ語での演技に挑戦した向井は、爽やかなアイドルポップス「君は僕のもの」の後に行われたMCでも頼もしくメンバーをリード。日本文化の認知が広がり以前より言語の壁は少しずつ低くなってきているとはいえ、やはり現地の言葉で思いを伝えられるのは大きい。流暢に挨拶を決めた阿部亮平や宮舘涼太、さらに深澤辰哉のタイ語での“イケメン”アピールや、タイの人気俳優・ブライトを名乗り出すラウール、言葉が飛んでしまった渡辺翔太の腹話術（？）での挨拶など、異国の地でも臆さずバラエティスイッチ全開で会場を笑顔にしていくメンバーたち。しっかりトークで観客の心を掴むと、目黒蓮の煽りで幕を開けたフェスにもピッタリなパーティーロックチューン「Dangerholic」、そしてダンスブレイクを追加したアレンジで「W」をエネルギッシュにパフォーマンス。ステージを終える頃には会場後方まで人が詰めかけ、ファンはもちろん、幅広いフェスの参加者にSnow Man流のエンターテインメントを届けることができたのではないだろうか。

『サマソニバンコク』出演の翌日には、2年ぶりだというメンバー勢揃いでのインスタライブも行われた。その翌日、8月25日にサプライズリリースされた「カリスマックス」の盛大な匂わせを交えつつ、フェスに参加できなかったファンにも元気な姿を見せた9人。その後も韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』への出演や、ソウルを皮切りに、台北、バンコク、日本の大阪、東京を巡る初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』の開催など、5周年にして初の試みが続いている。新たな環境に身を置き、グループをプレゼンテーションすることは、Snow Manというアイデンティティをより強固なものにする予感がする。なによりビジターゲームにここまで強いグループだったということに驚いた。日本のトップアイドルとなったいま実現した5年越しのアジア展開、ここから先も目まぐるしく発信されていくであろう情報をしっかりと追っていきたい。

（文＝久蔵千恵）