国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）は９月１２日までに、最新の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。２０２５年１月１日から９月７日までに実施された世界の主要レースが対象で、掲載されたレーティング１２０以上の４２頭が掲載。日本調教馬は９頭が掲載された。

１位タイが３頭だった前回の発表から、ランキング上位に変動があった。英インターナショナルＳを完勝したオンブズマン（牡４歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父ナイトオブサンダー）が１２８ポンドで単独トップ。今年のサウジＣ・Ｇ１を制したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）とフィールドオブゴールド（牡３歳、英・Ｊ＆Ｔゴスデン厩舎、父キングマン）が１２７ポンドで、前回の１位タイから２位タイに順位を下げた。それに加え、トラヴァーズＳで２着馬に１０馬身差をつけた米２冠馬のソヴリンティ（牡３歳、米・Ｗ・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）は前回の７位タイから順位を上げ、２位タイには３頭が並んだ。

日本調教馬ではフォワ賞・Ｇ２で差し切り勝ちを決めたビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が１２１ポンドの１６位タイと大きく順位を上げている。