果樹栽培で農村振興を推進 中国・河北省晋州市 2025年9月12日 11時58分 新華社通信 １１日、河北省晋州市の周家荘郷にある果樹園で梨を収穫する生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭） 【新華社石家荘9月12日】中国河北省晋州市はここ数年、地域の実情に合わせ、特色ある果樹栽培の発展に力を入れてきた。梨やブドウ、リンゴなどの生産を奨励することで、農家の収入増と農村振興を促進している。１１日、河北省晋州市の周頭村でブドウを箱詰めする生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、河北省晋州市の周家荘郷にある果樹園で梨を収穫する生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、梨の輸出を手がける河北省晋州市の企業で、箱詰め作業をする従業員。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、河北省晋州市の周頭村でブドウを収穫する生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、梨の輸出を手がける河北省晋州市の企業で、箱詰め作業をする従業員。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）１１日、河北省晋州市の周頭村でブドウを箱詰めする生産者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）