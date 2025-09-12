■これまでのあらすじ

幼なじみのありさのトラウマから他人を利用しようとする人の理不尽な行動が許せなくなったののかは、街で他人同士の搾取をぶった切るようになる。恋人の辻森にそんな自分の姿を見られたことで別れを決意するののかだったが、辻森はそんなののかに救われたことがあり、彼女を認め受け入れるのだった。そんな辻森の行為がののかの閉ざしていた心を溶かし、再会した友だちからも「雰囲気がやさしくなった」と言われるのだった。



■私、変わった…!?

■ふたりの新たな門出■その時聞こえてきたのは…幼なじみのありさは、あんなことがあってもののかと再びつながりたいようで…。でもそんな気持ちになれないののかは、SNSも放置したまま。でも、それでいいと思うのです。人を許せない自分でいいのだと。そんな自分を否定していたののかは、もういないのです。そして…。ついにののかと辻森の結婚が決まった様子…！しかし、結婚式の打ち合わせの帰りに彼らが遭遇したのは…!?(あさのゆきこ)