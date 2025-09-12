人気YouTuberはじめしゃちょー（32）が12日、都内で「PSA×スニダン パートナーシップ締結発表会」に登場した。

先月30日に一般女性との結婚発表後、初の公の場。左手の薬指に指輪を輝かせ、登場した。

トレーディングカードのイベントとあって、自身の「トレカ遍歴」を聞かれると「小学校1、2年の時に初めて触ったのが遊戯王カード。好きとかではなく、確か父が買ってきてくれて」と回想。その後「中学生になって反抗期になって離れて…」と笑わせた。

年月がたって大学3年時に再び手にしたことがきっかけでハマり、今ではYouTubeにトレーディングカード関連の動画を多数投稿している。「自分の最初に出てくる趣味としては本当にカードゲーム」と胸を張り、「プレーするだけでなく集めるのも好き」とコレクターの側面を見せた。

街中で行われているカードゲームの大会を見ることもあるといい「盗撮されます」と苦笑いしながらも、「お父さんと娘さん、息子さんが一緒に大会に出ている時があって」と家族での参加が気になる様子。「親子で共通の趣味を持てるのはすごく良いですよね」と笑顔で話した。

記者から結婚を祝われると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、「幸せです」と続けた。

PSAは米国発の世界最大手のトレーディングカードのグレーディングサービスで、専門家が真贋（しんがん）判定と10段階でのカードの状態評価を行う。スニーカーダンクは日本最大のスニーカーフリマアプリで、同商品を見極めるために培った高い真贋（しんがん）判定技術を生かしてトレーディングカード分野にも進出。両社が提携して9月19日に「PSA Lounge TOKYO」がスニダントレカ秋葉原店の5階にオープンする。はじめしゃちょーはこの日、同店の申請第1号を務めた。