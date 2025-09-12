フィンランドを拠点に活動するプロデューサー ミーシャとココボナが、ロンドンの新鋭アーティスト アメリア・ローズを迎えたニューシングル「Wrong or Right」を本日9月12日に配信リリースした。

本楽曲は、9月26日にリリースされる共同EP『JOMO（Joy Of Missing Out）』からの3作目の先行シングル。アメリアの力強く伸びやかなトップラインを核に、失恋と危うい関係性の間で揺れ動く感情を描き出しており、感情の脆さとしなやかな強さが交差する詞世界を、リスナーを自然と動かす軽快なリズムに織り込んでいる。ミーシャとココボナのシネマティックなプロダクションがアメリアのメロディを際立たせ、ライブ感のある質感とジャンルを横断するビートが融合した、モダンでエモーショナルなアンセムとなった。

・アメリア・ローズ コメント

最初にこの曲を聴いたとき、自然と浮かんできたのがサビのメロディで、それが失恋や危うい関係性というテーマにつながったの。歌詞は悲しみや葛藤を描いているけど、ビートが楽曲全体を持ち上げてくれているおかげで、キャッチーなトップラインを作る余裕が生まれたわ

（文＝リアルサウンド編集部）