「シゲ〜！」小山慶一郎が加藤シゲアキ愛を叫ぶ！NEWS結成22周年を祝う「メンカラケーキ」作りに密着
9月15日のNEWS結成22周年を、3人のメンバーカラーを取り入れた「キューブケーキ」でお祝い☆ 今回は、加藤シゲアキさんのメンカラ＝緑のケーキを、たっぷりのほうれん草で作っていきます。
みきママ：９月15日でNEWSが結成22周年。おめでた〜い！ということで、今回はNEWSカラーのケーキを作るよ。
小山：よいしょー！（拍手）
小山：ファンが喜んでくれそうな企画だね。
みきママ：ぜひ作ってほしいな。
みきママ：最初に作るのは緑のケーキね。ほうれん草を茹でるよ。
小山：シゲを茹でるんだ（笑）。
みきママ：でも良かったよ。3人ともちゃんと作れる色で。
小山：確かにね。
みきママ：赤だったら、慶ちゃんの苦手なトマト…？（笑）
小山：NEWSは今1人2色体制で、俺は赤でもあるんだよね。でもまぁ、今日は紫でいこう（笑）。
小山：（ほうれん草をフライパンに入れながら）はい、シゲ〜。シ〜ゲ〜。
みきママ：ねぇ、はみ出してるよ。
小山：シゲは枠にとらわれず、はみ出して生きてるから。彼の才能はフライパンに収まらない。
みきママ：うまいこと言った！
みきママ：ところで、ほうれん草はなんで茹でるか分かる？
小山：……え？ 甘みが出るから？
みきママ：甘み！？（笑）
小山：（慌てて変えて）シェイクしやすい！ 色味が濃くなる！？
みきママ：この前パスタ作ったとき教えたじゃーん。なんで覚えてないの？
小山：あれか！ デンプンが出る。
みきママ：（笑って）デンプンではなくて、カリウム、シュウ酸が出る。シュウ酸はえぐみの原因になるもので、それを取るために茹でるの。
小山：（さも知っていたかのように）そうそうそう。
みきママ：忘れてたでしょー！
小山：さっ、シゲを水揚げしよう。彼、釣り好きだから。
みきママ：またうまいこと言った（笑）。
小山：シゲちゃん、“大漁”でーす！
みきママ：水に浸したらしっかり絞るよ。小分けにしてちょっとずつね。（ほうれん草を丸ごと取った小山さんに）あ、全部取った！
小山：次はミキサーに入れるんだね？
みきママ：そう。卵も割って入れてね。
みきママ：ミキサーのスイッチ、オン！
小山：（爆音に驚いて）わああああ！！
みきママ：あはははは。ビックリし過ぎ（笑）。
みきママ：次はバターを耐熱ボウルに入れて電子レンジで溶かすよ。
小山：はーい。
みきママ：（浅い小皿のままバターを入れようとした小山さんに）待って！ 耐熱ボウルに入れて！ びちゃびちゃになるよ。
小山：そうなの？ じゃあ、ボウルもセットで渡してよー。こっちはもらったまま入れちゃうんだから。
みきママ：ちょっとは自分で考えなさーい！（笑）
みきママ：バターが溶けたら砂糖入れて、ほうれん草と混ぜれば出来上がりだよ。
小山：で、シゲ（ほうれん草）はどうするの？
みきママ：シゲ、好きだなぁ〜（笑）。今から入れるよ。あとこれも（薄力粉を手渡す）。
小山：これは、ナニリキ粉？
みきママ：薄力粉に決まってんでしょー。
小山：そうなんだ！ 決まってんだ！
みきママ：強力粉はパン、中力粉はうどんだから。ベーキングパウダーも入れてね。
小山：ベーキングパウダー！ 聞いたことあるよ。
みきママ：何するやつ？
小山：だからその…ベイキングするやつでしょ？（笑）
みきママ：これは“炭酸水素ナトリウム”といって、膨らますんです。
小山：さすが詳しいね。
みきママ：（長男の）遥人なんて化学式言えるよ、パッて。
小山：化学式あんの？ これに。
みきママ：学校で習ったでしょー？ NaHCO₃だよ。
みきママ：そしたら型に流し入れて焼きます。今日はカップが6つだから６等分ね。
小山：いや、個数は分かるんだけどさ。１個につきどのぐらい入れるの？
みきママ：えー！ 6個分だから6個に分ければいい話でしょ！
小山：何分目とか、そこに数値が欲しいの。大体６個とかイヤなのよ、俺は。
みきママ：うるさいなー。いい感じで分けるんだよ。うわ、ちょびっとずつ入れてる！ いつ終わるんですかー、これ。
小山：うるさいなぁ（笑）。分かったよ！
3種のキューブケーキ
●ほうれん草のケーキ
＜材料＞
薄力粉…120g
ベーキングパウダー…4g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
ほうれん草…1束（200g）
＜作り方＞
【1】ほうれん草は熱湯でやわらかくなるまで2分ほどゆで、水にとり、しっかり絞る。ミキサーに卵とほうれん草を入れ、液状になるまで回す。
【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。
【3】オーブンを180度に予熱する
【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えてまぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。
●かぼちゃのケーキ
薄力粉…100g
ベーキングパウダー…6g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
かぼちゃ…1/8個（200g）
＜作り方＞
【1】耐熱ボウルにかぼちゃ、水小さじ1を入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）でやわらかくなるまで4〜5分加熱し、フォークで細かくつぶす。ミキサーにつぶしたかぼちゃと卵を入れ、液状になるまで回す。
【2】別の耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。砂糖、卵を順に加えてよく混ぜ、1のかぼちやを加えて混ぜる。
【3】オーブンを180度に予熱する
【4】薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムベらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く3回落として空気を抜き、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。
【6】180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり型から出す。
●ブルーベリーのケーキ
薄力粉…120g
ベーキングパウダー…6g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
冷凍ブルーベリー（解凍しておく）…180g
＜作り方＞
【1】ミキサーに卵とブルーベリー入れ、液状になるまで回す。
【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。
【3】オーブンを180度に予熱する。
【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えて混ぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
