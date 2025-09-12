メインカットはもちろん22周年の「ニャンニャン」ポーズ


9月15日のNEWS結成22周年を、3人のメンバーカラーを取り入れた「キューブケーキ」でお祝い☆　今回は、加藤シゲアキさんのメンカラ＝緑のケーキを、たっぷりのほうれん草で作っていきます。

みきママ：９月15日でNEWSが結成22周年。おめでた〜い！ということで、今回はNEWSカラーのケーキを作るよ。

小山：よいしょー！（拍手）

みきママ：それぞれの材料は、慶ちゃん＝紫でブルーベリー、シゲ（加藤シゲアキ）＝緑でほうれん草、まっすー（増田貴久）＝黄色でかぼちゃ。体にもいいよー。

小山：ファンが喜んでくれそうな企画だね。

みきママ：ぜひ作ってほしいな。

ポーズもノリノリで。みきママ「今日はケーキざんまい♪」


みきママ：最初に作るのは緑のケーキね。ほうれん草を茹でるよ。

小山：シゲを茹でるんだ（笑）。

メンカラに合わせた3色の材料。栄養もバッチリ！


みきママ：でも良かったよ。3人ともちゃんと作れる色で。

小山：確かにね。

みきママ：赤だったら、慶ちゃんの苦手なトマト…？（笑）

小山：NEWSは今1人2色体制で、俺は赤でもあるんだよね。でもまぁ、今日は紫でいこう（笑）。

今回はほうれん草を加藤シゲアキさんに見立てて特製ケーキづくり！ほうれん草を投入するたびに「シゲ〜♡」とニコニコの小山さん！


小山：（ほうれん草をフライパンに入れながら）はい、シゲ〜。シ〜ゲ〜。

みきママ：ねぇ、はみ出してるよ。

小山：シゲは枠にとらわれず、はみ出して生きてるから。彼の才能はフライパンに収まらない。

みきママ：うまいこと言った！

小山「シゲちゃ〜ん」と終始楽しそう


みきママ：ところで、ほうれん草はなんで茹でるか分かる？

小山：……え？　甘みが出るから？

みきママ：甘み！？（笑）

小山：（慌てて変えて）シェイクしやすい！　色味が濃くなる！？

みきママ：この前パスタ作ったとき教えたじゃーん。なんで覚えてないの？

小山：あれか！　デンプンが出る。

みきママ：（笑って）デンプンではなくて、カリウム、シュウ酸が出る。シュウ酸はえぐみの原因になるもので、それを取るために茹でるの。

小山：（さも知っていたかのように）そうそうそう。

みきママ：忘れてたでしょー！

小山：さっ、シゲを水揚げしよう。彼、釣り好きだから。

みきママ：またうまいこと言った（笑）。

小山：シゲちゃん、“大漁”でーす！

「シゲぇ…シゲぇ…」としっかりほうれん草を絞ります（笑）


みきママ：水に浸したらしっかり絞るよ。小分けにしてちょっとずつね。（ほうれん草を丸ごと取った小山さんに）あ、全部取った！

小山さんの袖をまくり上げて、みきママ「めっちゃ太い！」


小山：次はミキサーに入れるんだね？

みきママ：そう。卵も割って入れてね。

ほうれん草を“シゲ”と呼ぶ小山さん。コヤシゲ愛です！


みきママ：ミキサーのスイッチ、オン！

小山：（爆音に驚いて）わああああ！！

みきママ：あはははは。ビックリし過ぎ（笑）。

あざとかわいいポーズの弟に、みきママは思わず「かわいい！」


みきママ：次はバターを耐熱ボウルに入れて電子レンジで溶かすよ。

小山：はーい。

みきママ：（浅い小皿のままバターを入れようとした小山さんに）待って！　耐熱ボウルに入れて！　びちゃびちゃになるよ。

小山：そうなの？　じゃあ、ボウルもセットで渡してよー。こっちはもらったまま入れちゃうんだから。

みきママ：ちょっとは自分で考えなさーい！（笑）

みきママに制止され、自分のミスに爆笑


「確かにこれは俺が悪いな」と反省（!?）してバターをチン


みきママ：バターが溶けたら砂糖入れて、ほうれん草と混ぜれば出来上がりだよ。

砂糖と小山さんのキュートなショット


溶かしたバターと砂糖をよくかき混ぜて


小山：で、シゲ（ほうれん草）はどうするの？

みきママ：シゲ、好きだなぁ〜（笑）。今から入れるよ。あとこれも（薄力粉を手渡す）。

小山：これは、ナニリキ粉？

みきママ：薄力粉に決まってんでしょー。

小山：そうなんだ！　決まってんだ！

「甘いものは薄力粉ね」とざっくり公式化した小山さん


みきママ：強力粉はパン、中力粉はうどんだから。ベーキングパウダーも入れてね。

小山：ベーキングパウダー！　聞いたことあるよ。

みきママ：何するやつ？

小山：だからその…ベイキングするやつでしょ？（笑）

みきママ：これは“炭酸水素ナトリウム”といって、膨らますんです。

小山：さすが詳しいね。

みきママ：（長男の）遥人なんて化学式言えるよ、パッて。

小山：化学式あんの？　これに。

みきママ：学校で習ったでしょー？　NaHCO₃だよ。

ちょっとずつ入れて調整したい小山さん。みきママ「ダーッと入れて〜！」


みきママ：そしたら型に流し入れて焼きます。今日はカップが6つだから６等分ね。

小山：いや、個数は分かるんだけどさ。１個につきどのぐらい入れるの？

みきママ：えー！　6個分だから6個に分ければいい話でしょ！

小山：何分目とか、そこに数値が欲しいの。大体６個とかイヤなのよ、俺は。

みきママ：うるさいなー。いい感じで分けるんだよ。うわ、ちょびっとずつ入れてる！　いつ終わるんですかー、これ。

小山：うるさいなぁ（笑）。分かったよ！

パーティ―にも映える！　見ても食べても楽しいNEWSメンカラケーキ


3種のキューブケーキ

●ほうれん草のケーキ

＜材料＞

薄力粉…120g

ベーキングパウダー…4g

有塩バター…100g

砂糖…100g

卵…2個

ほうれん草…1束（200g）

＜作り方＞

【1】ほうれん草は熱湯でやわらかくなるまで2分ほどゆで、水にとり、しっかり絞る。ミキサーに卵とほうれん草を入れ、液状になるまで回す。

【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。

【3】オーブンを180度に予熱する

【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えてまぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。

【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。

●かぼちゃのケーキ

薄力粉…100g

ベーキングパウダー…6g

有塩バター…100g

砂糖…100g

卵…2個

かぼちゃ…1/8個（200g）

＜作り方＞

【1】耐熱ボウルにかぼちゃ、水小さじ1を入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）でやわらかくなるまで4〜5分加熱し、フォークで細かくつぶす。ミキサーにつぶしたかぼちゃと卵を入れ、液状になるまで回す。

【2】別の耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。砂糖、卵を順に加えてよく混ぜ、1のかぼちやを加えて混ぜる。

【3】オーブンを180度に予熱する

【4】薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムベらにかえてさっくりと混ぜる。

【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く3回落として空気を抜き、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。

【6】180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり型から出す。

●ブルーベリーのケーキ

薄力粉…120g

ベーキングパウダー…6g

有塩バター…100g

砂糖…100g

卵…2個

冷凍ブルーベリー（解凍しておく）…180g

＜作り方＞

【1】ミキサーに卵とブルーベリー入れ、液状になるまで回す。

【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。

【3】オーブンを180度に予熱する。

【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えて混ぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。

【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

