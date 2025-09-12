早割で10％OFFも！ ネットで買えるおすすめ「本格おせち」3選
【画像を見る】早割10％OFF！常温保存ができる本格おせち
あっという間に9月も中旬。そろそろ年末年始の準備を始めませんか？
最近ではおせちをネットで頼む人も多いですが、種類が豊富で迷ってしまう方も多いはず…。
そこで今回は、とくにおすすめのおせち料理をご紹介。早割10％OFFになっているおせちもあるので、お見逃しなく！
■早割10％OFF！常温保存ですぐ食べられるおせち【やさしい暮らしの店】
●参考価格：￥10,800〜￥17,280（10月30日まで早割10％OFF！)
こちらは常温保存OKのおせちで、解凍の手間が一切ナシ！食べたい分だけ開けられる個包装で、お正月はもちろん普段の食卓やお弁当のプラス一品にも便利なんです。江戸時代後期創業の老舗「鴨井本舗」がつくるおせち料理なので、クオリティもお味も抜群！
「彩」「五葉」「葵」の3種類から選べて、10月30日までの予約で早割10％OFFに！
さらに「やさしい暮らしの店」の公式LINEを友だち追加すると1,000円OFFクーポンもゲットできます。
■五段重・47品！Amazonで買えるおせち料理【Amazon】
▶赤坂あじさい監修 おせち料理（約3人前〜4人前）【冷凍】
●参考価格：￥21,800
老舗「赤坂あじさい」監修のおせちで、3人前〜4人前のボリューム感。山形出身の料理長が監修し、素材の旨みを生かした彩り豊かなメニューが詰まっています。「苺ジュレフルーツチーズ」や「栗と柚子のチーズケーキ」、「ローストビーフ」などの洋食メニューもアクセントに！
■超贅沢！伊勢海老も鮑も！本格和風おせち【楽天市場】
▶博多久松 おせち料理 『千代』（約4〜5人前）【冷凍】
●参考価格：￥23,800
「伊勢海老黄金焼」をはじめ「鮑旨煮」など、贅沢素材をたっぷり使った本格和風おせち。各食材4個ほど入っているので、家族で分けやすいのも嬉しいポイント（伊勢海老黄金焼を除く）。さらに、たっぷり5〜6杯分の博多雑煮だしも付いています！
一年の始まりを彩る、おいしくて華やかなおせち料理。今から予約しておけば、年末のバタバタもスムーズに乗り越えられて、ゆったりとした気持ちで新年を迎えられそうですよね。ぜひお早目にチェックしてみてください！
文=MH