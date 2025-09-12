浜崎あゆみの公式Instagramにて、浜崎の激変ビジュアルが公開され、話題を集めている。

【画像】浜崎あゆみの激変ビジュアル／暗髪ロングヘアの近影／『a-nation 2025』には金髪ボブのウィッグ姿で登場

■シルバーロングヘア×ミントグリーンのリップ＆ネイルの浜崎あゆみ

浜崎は「選ぶのは右か左かじゃない。比べるのはあの人かこの人かじゃない。わたしがわたしとの戦いを支配する。」というメッセージとともに2枚の写真を公開した。

ミントグリーンの背景に同系色のカラコン、リップ、ネイルをした浜崎が片目を手で覆っている姿で、シルバーのロングヘアをセンター分けにして、太いシルバーチェーンチョーカーをつけ、ミントグリーンのタンクトップにグレーがかったエナメルトップスを着用。2枚目の写真では浜崎が指の隙間から大きな瞳を覗かせている。

なお、これらは本物ではなく、AI（人工知能）で生成されたものだといい、写真には「Credit to amazing China AI creators」とクレジット記載も。また浜崎はストーリーズで、「First of all,I admire how you guys made this theme and quality of every small details!」と細部に至るまでのクオリティの高さを称賛した。

ファンからは「斬新で新鮮」「めっちゃかっこいい」「センスが素晴らしすぎる」「新しい感じのayu」「最高」「爪短いの珍しい」「かっこよすぎる」「美しすぎる」「二度見した」など、絶賛の声が殺到している。

浜崎あゆみのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/a.you/

■現在は暗髪ロングヘアの浜崎あゆみ

■『a-nation 2025』には金髪ボブのウィッグ姿で登場